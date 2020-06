Reactie FNV op stemming motie meer waardering zorgmedewerkers

Vandaag stemde een kleine meerderheid van de Tweede Kamerleden tegen de motie van Asscher en Marijnissen over betere arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel. Voorafgaand aan de stemming kwamen FNV-leden uit de Haagse ziekenhuizen naar de Tweede Kamer om hun steun te betuigen en Kamerleden aan te spreken om voor de motie te stemmen. Ook overhandigden zij een brief van Marjan Lommerse aan Mark Rutte, waarin ze haarfijn uitlegt hoe pijnlijk het is om de ene dag als held bestempeld te worden en de andere dag een trap na te krijgen.

‘Deze boodschap aan harde werkers in de zorg kun je niet maken’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Werknemers eerst maanden aan het lijntje houden voor een bonus en dan nu ook nog een structurele verbetering van loon en arbeidsvoorwaarden door de neus boren.

De coalitie laat deze beroepsgroep waarop zo zeer is geleund, als een baksteen vallen en deze beslissing leidt daarmee ook tot verlies van vertrouwen in de politiek. Dit is een slag in het gezicht van zorgmedewerkers die maandenlang meer dan alles gegeven hebben om onze dierbaren te helpen genezen.’

Bron: FNV