FNV: Coronabonus mooie opmaat naar betere structurele arbeidsvoorwaarden

“We zijn blij om te horen dat ál het zorgpersoneel, dus zowel de verpleegkundigen, als helpenden, als schoonmakers in alle zorgbranches nu eindelijk een coronabonus van 1.000 euro netto krijgen, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘Wij roepen al maanden dat de zorg die bonus snel moet krijgen. Zorgmedewerkers hebben zich met zijn allen keihard ingezet en hun eigen levens in de waagschaal gesteld in de strijd tegen corona. Helaas met verstrekkende gevolgen voor sommigen van hen.

Betere structurele arbeidsvoorwaarden

Deze eenmalige bonus zien wij dan ook vooral als een mooie opmaat naar de cao-onderhandelingen die in het najaar gaan starten voor betere structurele arbeidsvoorwaarden voor ruim 1 miljoen zorgwerknemers. De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond hoe hard het zorgpersoneel nodig is. Betere arbeidsvoorwaarden helpen absoluut mee om het jarenlange personeelstekort nu eindelijk eens aan te pakken en de waardering te kunnen geven die de zorghelden verdienen.’

Gistermiddag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden een bonus van 1000 euro netto krijgen. Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren.

Bron: FNV Zorg & Welzijn