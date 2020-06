Minister Van Rijn op werkbezoek bij Revant medisch specialistische revalidatie

Minister Van Rijn, minister van Medische zorg en Sport, bracht op 22 juni een werkbezoek aan Revant specialistische revalidatie in Breda. Het bezoek stond in het teken van revalideren na corona.

Net als iedere bezoeker die momenteel bij Revant naar binnen gaat, werd minister Van Rijn eerst gescreend voordat hij naar binnen mocht gaan. Zo werden er een paar vragen gesteld over zijn gezondheid en werd zijn temperatuur gemeten. Bestuursvoorzitter Albert-Jan Mante ontving minister Van Rijn bij Revant. Van Rijn: “Ik ben blij dat ik bij Revant op bezoek mag komen. Er zijn verschillende soorten revalidatietrajecten, omdat de gevolgen van corona soms groot en soms licht zijn. Ik vind het belangrijk om daar een keer wat dieper op in te gaan.” Albert-Jan Mante: “Dat is zeker. Daar gaan we het ook over hebben vandaag.”

Patient journey: van triage na IC tot beeldbellen



Tijdens het werkbezoek stond de post-COVID-19 patiënt centraal. Van triage na IC tot revalideren bij Revant, klinisch of poliklinisch. Het behandelprogramma voor post-COVID-19 patiënten bij Revant werd toegelicht door de longarts, revalidatiearts en door behandelaren, zoals een psycholoog. Ook gingen er enkele post-COVID-19 patiënten met de minister in gesprek.

Ook via beeldbellen, een manier waarop diverse revalidanten momenteel vanwege coronamaatregelen op afstand in contact blijven met hun behandelaar. Van Rijn informeerde hoe het met de revalidant ging en hoe vaak hij nog bij Revant moet komen voor behandelingen. Én hij was benieuwd of het beeldbellen goed werkt. Post-COVID-19 patiënt Van Poppel: “Ja, dat werkt super. Het is fijn om af en toe gesprekken te kunnen voeren naast alle behandelingen.”

Bron: Revant