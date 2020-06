Nieuwe donorwet: helft Nederlanders nog niet geregistreerd, keuze ook bij nabestaanden onbekend

Volgende week, op 1 juli gaat de nieuwe donorwet in. De meeste mensen die hun keuze niet hebben vastgelegd in het Donorregister, bespreken niet met hun naasten (57 procent) of ze hun organen wel of niet willen doneren. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 mensen. Dit kan potentiële donoren kosten, want velen zijn bereid tot orgaandonatie en het is maar de vraag wat hun nabestaanden beslissen.

Onnodig in lastig parket

Zonder registratie en een gesprek met naasten komen nabestaanden in een lastig parket. Op een moeilijk moment moeten ze voor hun dierbare kiezen, zonder dat ze weten wat die had gewild. Onnodig, want de meeste niet-geregistreerden weten best wat er met hun organen moet gebeuren. Vier van de tien (40 procent) geven in het onderzoek aan dat ze bereid zijn deze te doneren. En een kwart (27 procent) weet al dat ze hun organen juist niet voor transplantatie ter beschikking stellen.

Twijfels en misverstanden over registratie



Volgens cijfers van het CBS heeft bijna de helft van de Nederlanders boven de 18 jaar hun keuze nog niet geregistreerd in het Donorregister.

Draagvlak donorwet gestegen

De steun voor de nieuwe donorwet is gestegen sinds deze in 2016 met een minimale meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 24.955 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 19 tot 25 juni 2020.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Bron: eenvandaag@avrotros