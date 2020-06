Den Haag heeft vanaf nu een officiële studentenhuisarts

Den Haag is de jongste en snelst groeiende studentenstad van Nederland. Om nog beter te voorzien in de specifieke behoeften van studenten, is er vanaf nu een officiële Haagse studentenhuisarts. Hier kunnen Nederlandse én internationale studenten terecht met al hun gezondheidsvragen. In de huisartspraktijk wordt zowel Nederlands, als Engels gesproken. Zo maken we goede zorg voor studenten laagdrempelig, en duidelijk.

Aantal studenten groeit rap

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer: “Het aantal studenten in Den Haag groeit rap. Het is mooi te zien hoe jongeren zich vol enthousiasme onderdompelen in het Haagse studentenleven. Natuurlijk zijn er ook zorgen onder studenten. Bijvoorbeeld om de gezondheid of studiestress. Voor hen willen we een bezoek aan de huisarts zo laagdrempelig mogelijk maken. Daar komt bij dat internationale studenten het soms nog lastig vinden zich in te schrijven bij een huisarts. Dat is niet alleen onhandig, maar ook onveilig. Een echte studentenhuisarts, stond daarom al lang op ons verlanglijstje.”

Leeftijd en levensstijl

Student & Stad, een samenwerking van alle hoger onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag, is op zoek gegaan naar een officiële Haagse studentenhuisarts. De keuze is daarbij gevallen op huisartsenpraktijk De Doc met twee locaties in het centrum van Den Haag. De praktijk biedt hun service aan onder de naam StudentenDoc. Tijdens de introductiedagen worden nieuwe studenten gewezen op de mogelijkheid zich in te schrijven bij de Haagse studentenhuisarts.

Ook gaat de huisarts voorlichtingen geven bij onderwijsinstellingen en zal de praktijk samen optrekken met studentdecanen en studentpsychologen om studenten nog betere gezondheidszorg te bieden. Uiteraard kunnen studenten er altijd voor kiezen zich bij andere Haagse huisartsen in te schrijven.Marieke Schoenmakers, directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, zette zich in om de studentenhuisarts voor elkaar te krijgen: “De Hogeschool der Kunsten Den Haag is ontzettend blij met de komst van een studentenhuisartsenpraktijk.

De doelgroep studenten heeft veelal dezelfde vragen op het gebied van zorg, wat samenhangt met hun leeftijd en levensstijl. Bij onze hogeschool studeren ook veel internationale studenten. Voor hen is het heel fijn dat zij naar een gespecialiseerde praktijk kunnen gaan, waar men bekend is met zorgvragen van jonge mensen uit velerlei culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat een studentenhuisartsenpraktijk bijdraagt aan het welzijn van de studenten.”

Over Student & Stad

Student & Stad is een samenwerking van alle hoger onderwijsinstellingen in Den Haag en de gemeente Den Haag. Binnen het platform werken we o.a. aan huisvesting, sport, het verenigingsleven en gezondheidszorg. Den Haag ken bijna 31.000 voltijdstudenten, waarvan ongeveer 6.500 internationale studenten (cijfers september 2019).

