Zorgpersoneel uitgeput door coronacrisis

‘Helden’ van de zorg terug bij af?

De coronacrisis heeft er bij medewerkers in de zorg zwaar ingehakt. Een grote meerderheid van hen, 85 procent, vindt dat zorgpersoneel in die periode te zwaar belast is. De helft voelt zich fysiek en emotioneel uitgeput. Ruim een kwart overweegt minder te gaan werken of te stoppen. Er is veel ergernis over het gebrek aan concrete waardering voor zorgpersoneel.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 6.600 medewerkers van ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg. Het onderzoek is uitgevoerd door het tv-programma Hollandse Zaken (Omroep MAX) in samenwerking met vakbond FNV. Hollandse Zaken besteedt zaterdagavond 27 juni (20.35 uur op NPO 2) aandacht aan de waardering voor de zorg en laat zien hoe het zorgpersoneel terugblikt op de coronazorg tot nu toe.

Van de zorgmedewerkers voelde meer dan de helft zich tijdens hun werk onveilig en onvoldoende beschermd. Meer dan een kwart heeft het werk tijdens de coronacrisis zelfs als traumatisch ervaren.

Zorgpersoneel hunkert naar échte waardering, zo blijkt uit het onderzoek. De landelijke applausactie in maart gaf en geeft veel zorgverleners een dubbel gevoel, omdat een hogere beloning uitblijft. En juist meer salaris heeft voor de overgrote meerderheid (88 procent) de hoogste prioriteit. Daarnaast heeft zorgpersoneel dringend behoefte aan een lagere werkdruk, extra collega’s en minder bureaucratie.

En de deze week aangekondigde bonus van €1.000? Die had volgens het zorgpersoneel bijna twee keer zo hoog moeten zijn: €1.850. En dan nog heeft een bonus alleen zin als er ook een stevige structurele loonsverhoging komt, vindt driekwart (74 procent) van de ondervraagden. Vakbond FNV eist 5 procent meer loon, met een minimum van €200 extra per maand. De zorgmedewerkers vinden dat ze – gemiddeld – recht hebben op 7,6 procent erbij.

Volgens FNV-vice-voorzitter Kitty Jong is de werkbelasting van zorgpersoneel ‘echt veel en veel te hoog’. Met het oog op het toch al te grote personeelstekort, vindt ze het ‘schokkend’ dat een kwart overweegt minder te werken of te stoppen. En dan komt er mogelijk nog een tweede coronagolf aan, waar veel zorgmedewerkers blijkens het onderzoek bang voor zijn.

Uit het onderzoek spreekt veel onmacht en cynisme over de arbeidsomstandigheden en de waardering. Zo denkt driekwart (74 procent) na de coronacrisis te kunnen fluiten naar een loonsverhoging. Het frustreert een even grote groep dat ze als zorgmedewerkers niet mogen staken. En dat terwijl het gros (90 procent) vindt dat er hard met de vuist op tafel moet worden geslagen.

Kitty Jong van FNV voorspelt een hete herfst en acties voor hoger loon in de zorg. De bonus is een begin. Maar er is meer nodig. ‘Nu ervaren veel zorgmedewerkers niet zozeer applaus, maar eerder een opgestoken middelvinger, vooral vanuit de politiek.’

Dit onderwerp was te zien bij Hollandse Zaken op zaterdag 27 juni bij MAX op NPO 2



Bron: MAX Communcatie