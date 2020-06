Adelheid Roosen en Hugo Borst zetten zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort

Vier afleveringen vanaf 2 september 2020, om 20:30 op NPO 2

1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dat betekent dat iedereen er ergens in zijn of haar leven mee in aanraking komt, of het nu gaat om de buurvrouw, je ouders of jijzelf. In de vierdelige serie Thuis op Zuid dompelen Adelheid Roosen en Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse volkswijk op Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Na alle lessen die Adelheid en Hugo uit de serie In De Leeuwenhoek hebben geleerd, onderzoeken ze dit keer hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis moeten, maar soms ook willen, blijven wonen.

Hugo en Adelheid, Thuis op Zuid. Foto: Friso Keuris

Kán dat eigenlijk wel: langer thuiswonend met dementie? Wie kijkt er dan naar deze mensen om? Of wil iemand juist graag alleen zijn? En; kan een samenleving zo’n zware last dragen? Ook niet onbelangrijk: kunnen al die mantelzorgers dat ook?

Tegen het einde van het filmen van de serie overviel het coronavirus de wereld. De crisis maakte de problematiek rond de ouderenzorg in Nederland akelig zichtbaar. Immers, de ‘stille ramp’ waar de laatste tijd in de media zo vaak aan gerefereerd wordt, speelt zich zeker niet alleen in verpleeghuizen af, maar, nog veel stiller èn omvangrijker, thuis.

In In De Leeuwenhoek sloegen Adelheid Roosen en Hugo Borst de handen ineen en keken hun ogen uit in het bijzondere Rotterdamse verpleeghuis. In Thuis op Zuid zetten Adelheid Roosen en Hugo Borst hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. In deze vierdelige serie proberen Hugo en Adelheid waar ze kunnen het deze mensen, alsook hun hulptroepen, makkelijker en aangenamer te maken.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland.

