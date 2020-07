Dankzij cleanroom heeft Catharina Ziekenhuis een eigen ‘spuitenfabriek’

Met innovatieve, zelf gevulde kant-en-klare spuiten kan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven voortaan niet alleen nauwkeuriger, maar ook efficiënter medicijnen toedienen. Tijdens de corona-crisis is een speciale cleanroom voor vulmachines versneld gebouwd. De inzet van de steriele spuiten bespaart medewerkers op de IC en OK veel tijd.

Speciale vulmachine

IC-patiënten krijgen vaak medicijnen via een infuus toegediend, dagelijks kan dat oplopen tot wel 20 toedieningen per patiënt. Verpleegkundigen of apothekersassistenten moeten die medicijnen zelf optrekken uit een ampul en daarna mengen. Normaal gesproken kost het klaarmaken van een spuit zo’n zes minuten. In een speciale vulmachine is deze werkwijze geautomatiseerd. Na het vullen worden de spuiten direct gesteriliseerd, zodat ze langer houdbaar zijn.

Die kant-en-klare spuiten heeft het Catharina Ziekenhuis tijdens de eerste golf van de corona-crisis door samenwerking met Isala Klinieken in Zwolle al kunnen gebruiken. “Doordat ze machinaal worden gevuld is de kans op fouten bij het mengen nihil. Dat is een enorme winst. Zeker bij een crisissituatie als er veel druk en stress is,” verduidelijkt ziekenhuisapotheker Ralph van Wezel. Het Catharina Ziekenhuis is het tweede ziekenhuis in Nederland waar de vulmachine in gebruik is genomen. In de eerste fase maakt het ziekenhuis alleen kant-en-klaarspuiten voor eigen gebruik. Op termijn zal het ziekenhuis ook spuiten maken voor andere ziekenhuizen.

Cleanroom



De cleanroom zou eigenlijk pas halverwege 2021 opgeleverd worden, als onderdeel van de nieuwe ziekenhuisapotheek die op dit moment op het ziekenhuisterrein wordt gebouwd. “We hadden de vulmachines al in huis. Met het oog op de crisis en de hoge zorgdruk op onze verpleegkundigen hebben we besloten versneld een tijdelijke cleanroom op te bouwen, zodat we zelf de kant-en-klaar spuiten kunnen maken. In slechts drie weken tijd is de cleanroom uit de grond gestampt.

Met grote dank aan Kuijpers, PHF en Cornelissen, die met dezelfde drive als onze zorgmedewerkers aan de slag zijn gegaan om dit mogelijk te maken,” vertelt Van Wezel. De nieuwe, tijdelijke cleanroom is nog schoner dan die bij chipfabrikanten. “Daar mag er vooral geen stof bij komen, bij ons mogen er ook geen microorganismen bij komen. We zijn dus nog strenger. Er werken twee mensen in speciale pakken in de vulruimte, veel efficiënter dan nu gebeurt.”

Helemaal zelfvoorzienend

Zelfs als medicijnproductie buitenshuis stokt door tekorten, kan de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis medicatie zoals pijnbestrijding zelf leveren. “Door de corona-crisis was er een tekort aan ampullen en flacons met medicijnen. Wij bereiden zelf medicijnen uit grondstoffen en vullen de spuiten zelf. Dat bespaart materialen en we zijn helemaal zelfvoorzienend,” zegt de ziekenhuisapotheker niet zonder trots. In Nederland zijn op dit moment 10 ziekenhuizen met een eigen bereidingsapotheek.

Foto: kant-en-klaarspuit

Bron: Catharina Ziekenhuis