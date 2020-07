Kliniek ViaSana houdt gezamenlijk spreekuur in fysiotherapiepraktijken

In juli start Physician Assistant Chenelo Martijn van Kliniek ViaSana (Mill) een gezamenlijk spreekuur in de praktijk van Wolbert Fysio (Uden), de fysioo (Bergharen) en ESP Centrum (Gennep). ViaSana is voornemens om dit initiatief verder uit te breiden naar meer praktijken in haar werkgebied. Hiermee wordt de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en medisch specialisten van ViaSana versterkt. Dit initiatief draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek: patiënten krijgen sneller een goed behandelplan en onnodige verwijzingen naar de tweede lijn worden voorkomen. Patiënten die verzekerd zijn voor fysiotherapie komen in aanmerking voor dit spreekuur.

De juiste zorg op de juiste plek

Chenelo Martijn is gespecialiseerd in knie, enkel en voet aandoeningen. Hij heeft bij de praktijken maandelijks een spreekuur samen met de fysiotherapeut: “In ViaSana kan ik net als de medisch specialist zelfstandig onderzoek doen, een diagnose stellen, een behandeling starten, medicijnen voorschrijven en bepaalde medische ingrepen verrichten. We zien in de kliniek vaak patiënten die we weer terug sturen naar de fysiotherapeut voor een behandelplan. Als ik de patiënten ter plaatse bij de fysiotherapeut al kan zien, hoeven ze niet eerst naar ViaSana te komen. Als blijkt dat toch een medisch specialist ingeschakeld moet worden, dan zijn de lijnen kort. We kunnen snel een afspraak plannen bij de juiste specialist en eventueel direct een MRI-scan of röntgenfoto maken.”

Vertrouwen

Sanne Gerrits is fysiotherapeut bij de fysioo in Bergharen waar ViaSana mee samen gaat werken: “Wij zien veel patiënten met knie problemen. Omdat ik samen met de PA de mensen beoordeel kunnen we meteen tot een goed beleid voor de behandeling komen en vaker overleggen.” Erwin Jansen van ESP Centrum vult aan: “Het geeft een patiënt vertrouwen als een paramedicus en een medicus het eens zijn over de behandeling.” In eerste instantie is dit spreekuur bedoeld voor patiënten die al bij de fysiotherapeut onder behandeling zijn, zegt Gerrits: “Als nieuwe patiënten bellen voor een afspraak doe ik eerst een telefonisch consult. Ik vraag uit wat de klachten zijn en bepaal of de patiënt in aanmerking komt voor dit spreekuur of mijn eigen spreekuur.”

Meer voordelen

Bas Wolbert is fysiotherapeut en eigenaar van de gelijknamige praktijk en is eveneens erg enthousiast over de samenwerking. Hij ziet veel voordelen in de nabehandeling van al geopereerde patiënten: “Wij zien veel patiënten die in ViaSana een kruisbandreconstructie hebben gehad. De revalidatie van deze patiënten duurt zeker negen maanden. In die periode zijn er altijd momenten waarin je zou willen overleggen. Zeker als de revalidatie niet naar wens verloopt.

We kunnen nu alleen via zorgmail vragen stellen aan de specialisten, je hebt dan niet direct antwoord. Als de PA hier is, kunnen we samen de patiënt zien en samen het beleid bepalen, dat is voor iedereen prettig.” Ook voor de verzekeraar zegt Erwin Jansen: “Deze samenwerking is kostenbesparend. Bij sommige patiënten kunnen we met de juiste conservatieve behandeling verslechtering van klachten en dus een operatie voorkomen. Voordelen zijn op veel vlakken te behalen, de samenwerking wordt de komende tijd verder uitgewerkt.”

Over ViaSana

Orthopedisch centrum ViaSana levert verzekerde zorg en is volledig gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van bewegings- en pijnklachten. De specialisten van ViaSana behandelen patiënten van alle leeftijden bij aandoeningen aan de knie, heup, rug- en wervelkolom, schouder en arm, voet en enkel. Als één van de grootste orthopedische ZBC’s van Nederland is ViaSana constant op zoek naar de beste zorg voor haar patiënten, met als belangrijkste doel hun kwaliteit van leven terug te geven.

Foto: Physician Assistant Chenelo Martijn

Bron: Kliniek ViaSana