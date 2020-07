Saxenburgh gaat ook zorg leveren vanuit gemeentehuis Ommen

Met ingang van de week van 6 juli gaat Saxenburgh tijdelijk poliklinische zorg verlenen vanuit het gemeentehuis in Ommen. Daarnaast neemt Saxenburgh vanaf die week ook weer een deel van de Polikliniek Ommen in Oldenhaghen in gebruik. Deze polikliniek is inpandig in Saxenburgh Zorgcentrum Oldenhaghen en al sinds half maart geheel gesloten vanwege de landelijke coronamaatregelen.

De afgelopen periode zijn er verkennende gesprekken gevoerd tussen de gemeente Ommen en Saxenburgh. Het onderwerp van gesprek was de zoektocht naar alternatieve ruimte voor poliklinische zorgverlening van Saxenburgh in Ommen. Het overleg leverde een unieke oplossing op. De gemeente Ommen stelt een deel van het gemeentehuis tijdelijk beschikbaar. Het biedt een oplossing voor het feit dat de polikliniek in het nieuwe medisch centrum in het voormalige politiebureau nog niet gereed is. Naar verwachting is deze aan het begin van 2021 gereed. Nu enkele praktische knelpunten zijn opgelost, opent de Saxenburgh Polikliniek Ommen vanaf de week van 6 juli haar deuren deels in het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat 2 in Ommen.

Zorg dichtbij huis

“Wij vinden het belangrijk dat inwoners ook dichtbij huis gebruik kunnen maken van goede zorgvoorzieningen,”, vertelt wethouder Ko Scheele. “Het gemeentehuis ligt op een mooie centrale plek in Ommen die goed bereikbaar is voor de Ommenaren. Daarnaast heeft het pand genoeg ruimte om, in tijden van corona, de veiligheid voor alle bezoekers en medewerkers te waarborgen. Om die reden werken wij graag mee aan deze oplossing voor Saxenburgh.”

Saxenburgh is opgetogen over het aanbod. Bestuursvoorzitter Wouter van der Kam: “Wij hebben de gemeente Ommen gevraagd met ons mee te denken, omdat wij uiteraard de inwoners van Ommen optimaal zorg willen verlenen. Wij hebben echter ook de plicht om de kwetsbare ouderen in Oldenhaghen zo goed mogelijk te beschermen tegen coronabesmetting. Het aanbod van de gemeente hebben wij dan ook van harte omarmd. Ook de huisartsen zijn zeer verheugd.”

Spreekuur en bloedafname

In het gemeentehuis zijn drie kamers beschikbaar voor spreekuur en onderzoek door verschillende medische specialisten van Saxenburgh. Verder zijn er twee kamers ingericht voor bloedafname. Deze prikpost is vanaf 6 juli zonder afspraak te bezoeken, op maandag, woensdag en vrijdag van 08.15 – 12.00 uur en op dinsdag en donderdag van 08.15 – 09.15 uur.

Polikliniek Oldenhaghen

Omdat de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, kan Saxenburgh de Polikliniek Ommen in Zorgcentrum Oldenhaghen ook weer beperkt in gebruik nemen. Patiënten kunnen er terecht voor het maken van een röntgenfoto. Met name de gynaecologen, cardiologen en orthopedisch chirurgen gaan hier hun spreekuur hervatten, omdat zij specifieke diagnostische apparatuur nodig hebben. De patiënten krijgen duidelijk bericht op welke locatie zij worden verwacht.

Bron: Saxenburgh