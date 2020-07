GLN positief over aanpassing maximumprijzen geneesmiddelen

Mitigerende maatregelen verzachten de pijn

Minister Martin van Rijn heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpassing van de maximumprijzen voor geneesmiddelen in Nederland per 1 oktober 2020. In zijn brief kondigt Van Rijn, voor de komende herijking, eveneens twee verzachtende maatregelen aan. Ten eerste worden eenmalig de prijsdalingen gemaximeerd op 10%. Ten tweede wordt een ‘alarmsysteem’ ingericht voor producten uit de ‘onderkant van de geneesmiddelenmarkt. Zijn brief aan de Kamer wordt door enkele marktpartijen fors bekritiseerd. Generieke Leveranciers Nederland is positief over de voorstellen van de minister.



Jan Broeren, voorzitter van de GLN: “GLN is vooral ingenomen met de aankondiging van de minister dat hij tot een specifiek beleid wil komen voor de onderkant van de markt, lees: de goedkoopste producten. Door succesvol inkoopbeleid van groothandelaren, ziekenhuizen en zorgverzekeraars behoren de merkloze geneesmiddelen in Nederland tot de goedkoopste in Europa. Dat vertaalt zich direct naar de zorgpremie. Door de onrust op de wereldmarkt zijn de marges erg krap. Als er dan voor een enkel middel toch een wat hogere marge mogelijk is, dan is die hard nodig om een bedrijf gezond te laten draaien zodat deze medicijnen toch in Nederland geleverd blijven worden. GLN ziet dan ook hoopvol uit naar het overleg met het ministerie.”



Verzachtende maatregelen

Door de prijsdaling te maximeren op 10% komen de maximumprijzen, die vanaf 1 oktober 2020 gelden, maximaal 10% lager te liggen dan de maximumprijzen zoals die op dit moment gelden. Hiermee dempt Van Rijn eenmalig de grootste prijsdaling. Verder wordt met een laagdrempelig ‘alarmsysteem’ de onderkant van de markt beschermd. Hier gaat het om producten met een relatief lage omzet. Een prijsdaling van meer dan 10% kan reden zijn om een product niet langer in Nederland aan te bieden. Dat zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor de levering van medicijnen in Nederland.



Herijking wet Wgp

Nederland kent sinds het einde van de vorige eeuw de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Deze wet heeft tot doel ervoor te zorgen dat Nederlanders niet meer voor hun geneesmiddelen betalen dan de inwoners van omliggende landen. GLN kan zich uitstekend vinden in dat uitgangspunt. Op basis van deze wet worden tweemaal per jaar – op 1 april en 1 oktober – de prijzen van een viertal Europese landen op een rij gezet en wordt daar een maximumprijs voor Nederland uit afgeleid. De aanpassing die voorzien was voor 1 april 2020 is door de minister uitgesteld vanwege alle onrust die gepaard ging met de uitbraak van het Coronavirus.



Noorse Kroon

De herijking per 1 oktober zal voor het eerst gebaseerd zijn op de prijzen van Noorwegen. Door de recente koersdaling van de Noorse Kroon zou dat de overheid 40 miljoen Euro extra opleveren. De minister heeft echter verzachtende maatregelen aangekondigd waardoor naar verwachting 65 miljoen Euro aan verlagingen ongedaan wordt gemaakt. De minister komt de markt hiermee met € 25 miljoen extra tegemoet.

Over Generieke Leveranciers Nederland De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs, bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

Bron: Vereniging Generieke Leveranciers Nederland