8:10 mensen willen zelf medische gegevens kunnen delen met zorgverleners

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier. Bijna 90% van de patiënten juicht dit toe, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder bijna 8000 mensen. Voor patiënten is het kunnen inzien van hun medische gegevens belangrijk, omdat ze deze dan rustig kunnen nalezen, controleren en overzicht hebben.

Niet alleen willen patiënten digitale inzage krijgen in hun dossier, de toegang moet ook eenvoudig zijn. Net zo makkelijk als het bekijken van je bankgegevens. Daarnaast vindt 82% het belangrijk zelf zijn medische gegevens te kunnen delen met andere zorgverleners. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een app of website waar je je gezondheidsgegevens zelf kunt verzamelen, beheren en delen.

Uitbreiding Wet

Per 1 juli 2020 heeft iedereen recht op digitale inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift van zijn medisch dossier. Want dan is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Inzage kan bijvoorbeeld via een portaal van de zorgverlener, een (beveiligde) mail of via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een portaal biedt toegang tot de medische gegevens van één zorgverlener.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Een PGO is een app of websites waarin je gezondheidsgegevens zoals vaccinaties en medicijngebruik kunt verzamelen, beheren en delen. Hiermee hebben patiënten regie over hun medische gegevens.

Er is al een aantal PGO’s op de markt. Deze zijn allemaal nog in ontwikkeling. De Patiëntenfederatie werkt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en MedMij om deze PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Voor iedereen die dat wil. Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar. Een PGO met een MedMij-label koppelt straks op een veilige en betrouwbare manier de gegevens uit het medisch dossier van de zorgverlener.

Bron: Patiëntenfederatie