Cybercollectief ‘Wij helpen ziekenhuizen’ in sluimerstand

Snelle inzetbaarheid blijft mogelijk voor de toekomst

De NAVO, Rode Kruis, VN en Interpol waarschuwden er begin maart voor: aanvallen met malware op ziekenhuizen en zorginstellingen die zich bezighouden met de bestrijding van COVID-19. Terwijl op de IC’s corona-patiënten vochten voor hun leven, werkten achter de schermen Z-CERT en het cybercollectief ‘Wij helpen ziekenhuizen’ aan het voorkomen van aanvallen door cybercriminelen. En met positief effect: het aantal incidenten met forse impact is beperkt gebleven.

Nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt, gaat het collectief in sluimerstand. Mocht er een tweede virusgolf komen, dan wordt de samenwerking tussen Z-CERT en het collectief nieuw leven in geblazen.

Tijdens de coronacrisis sloegen tientallen security-experts de handen ineen en stelden belangeloos kennis en expertise ter beschikking.‘Het was mooi om te zien hoe eensgezind de cybersecuritygemeenschap zich inzette voor de zorgsector,’ zegt Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT, het computercrisisteam voor de zorg dat nauw samenwerkt met het Nationaal Cyber Security Centrum. ‘We zijn blij om te zien dat het aantal incidenten bij Nederlandse zorginstellingen beperkt is gebleven tijdens de coronacrisis. Het piekmoment lijkt voorbij, al blijft waakzaamheid geboden. Z-CERT bedankt het cybercollectief voor hun tijdelijke ondersteuning en fijne samenwerking.’

Wij helpen ziekenhuizen

Het platform ‘Wij helpen ziekenhuizen’ is een initiatief van cybersecurity-organisatie EYE en de brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. Op het platform brachten zij digitale beveiligingsexperts bij elkaar om zorginstellingen in de coronacrisis gratis bij te staan en te beschermen. Uiteindelijk sloten 74 bedrijven zich belangeloos aan. Het initiatief ‘Wij helpen ziekenhuizen’ heeft volgens Cyberveilig Nederland de samenwerking in de branche verder versterkt. ‘Het delen van kennis is voor digitale beveiliging van groot belang, met name ten tijde van een crisis,’ aldus directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm, de belangenvereniging van de Nederlandse cybersecuritysector. Het initiatief werd ook in andere landen opgemerkt. Zo kwam in navolging van ‘Wij helpen ziekenhuizen’ in België een vergelijkbare coalitie van de grond.

Cyberaanvallen in de zorg

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met cyberaanvallen. Cybercriminelen infecteren apparaten van zorginstellingen met kwaadaardige software of zetten IT-systemen op slot en eisen vervolgens losgeld. ‘We zijn blij dat het initiatief een aantal keren hulp heeft kunnen bieden aan zorginstellingen. Mocht de druk in de zorg weer toenemen en Z-CERT erom vragen dan lanceren we het initiatief gewoon weer opnieuw,’ aldus Job Kuijpers van cybersecurity-organisatie EYE.

Bron: EYE,Z-CERT, Cyberveiling