Paracetamol vervuild met kankerverwekkende stof

Het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, verkoopt paracetamol die vervuild is met een kankerverwekkende stof. De grootste producent van paracetamol ter wereld leverde afgelopen jaren de grondstof van veel paracetamol die te koop is in drogisterijen, supermarkten en apotheken in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC. Zembla en NRC lieten monsters van drie door Anqiu Lu’an geproduceerde partijen van de pijnstiller en koortsremmer analyseren door een gecertificeerd laboratorium in Duitsland. De drie vervuilde partijen zijn geproduceerd in het voorjaar van 2019, en goed voor zo’n 36 miljoen pillen paracetamol. Waar ter wereld de vervuilde paracetamol is beland, is niet bekend.



De helft van alle paracetamol wordt gemaakt door farmaceut Apotex in Leiden, dochter van het Indiase concern Aurobindo. Apotex had, zo bevestigen bronnen rond het bedrijf. Afgelopen jaren was Anqiu Lu’an belangrijkste grondstofleverancier. Apotex maakt paracetamol voor de (huis)merken van onder meer Albert Heijn, Etos, Jumbo, Trekpleister, DA en Kruidvat. Aurobindo wil geen commentaar geven.

NRC en Zembla hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ingelicht over de aangetroffen vervuiling.

