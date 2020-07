Erasmus MC-Sophia als eerste UMC gestart met BeterDichtbij

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis is het eerste universitair medisch centrum (UMC) dat gestart is met de inzet van de BeterDichtbij app als service naar patiënten. De afgelopen maanden zijn meerdere poliklinieken van het ziekenhuis aangesloten, zodat patiënten en zorgverleners eenvoudig digitaal contact kunnen leggen met elkaar. “We zijn enorm trots dat we als Sophia het eerste academische ziekenhuis zijn dat start met BeterDichtbij.“, aldus Annemiek Rutters, directeur Sophia.

Meerdere poliklinieken in korte tijd gestart

De intentie om bij het Sophia kinderziekenhuis te starten met BeterDichtbij was er al, maar toen de coronacrisis uitbrak werd de werd de wens een noodzaak; de digitale dienst werd per direct beschikbaar gesteld aan patiënten. Nu, 3 maanden later, zijn meerdere poliklinieken van het Sophia kinderziekenhuis bereikbaar via BeterDichtbij. Het werkt eenvoudig: patiënten, kinderen en jongeren met hun ouders/verzorgers, worden door hun eigen zorgverlener of zorgteam uitgenodigd om BeterDichtbij te gebruiken voor digitaal contact. Daarna kunnen zorgverleners en hun patiënten veilig berichten aan elkaar sturen, een foto meesturen ter beoordeling en/of thuismetingen uitwisselen.

“Via BeterDichtbij heb ik laagdrempelig en veilig contact met mijn patiënten. Ik vind dat initiatieven als BeterDichtbij nog een beter beeld geven over het leven van het gehele gezin. Samenzorg is nog meer met de patiënt en met de familie, niet alleen maar BeterDichtbij maar ook samen-dichtbij!“ Hannerieke van den Hout, kinderneuroloog.

Eerste UMC waar patiënten kunnen appen met eigen arts

Erasmus MC-Sophia is het eerste universitaire ziekenhuis dat is gestart met BeterDichtbij, een initiatief vanuit de zorgsector zelf. “De wijze waarop het Sophia van start is gegaan met BeterDichtbij de afgelopen korte periode, getuigt van durf en een interne cultuur waar de patiëntgerichtheid nadrukkelijk al aanwezig was,” aldus Godfried Bogaerts, oprichter en directeur van BeterDichtbij. “Het is mooi om te zien hoe dit academische ziekenhuis uitgaat van de kracht van de relatie, en techniek daarbij ondersteunend laat zijn. Niet in de laatste plaats omdat veel patiënten van het Sophia kinderziekenhuis vaak van ver moeten komen voor hun specialistische zorg, dan is digitaal contact soms extra waardevol.”

Annemiek Rutters vult aan: “Het initiatief om te starten met een digitale tool komt vanuit de Familieadviesraad, Kinderadviesraad en familie-adviescommissies. Zij gaven aan bij praktische en medische niet-spoed vragen het liefst online te communiceren met het behandelteam in het Erasmus MC–Sophia. Om in deze behoefte van huidige en toekomstige patiënten en ouders te voorzien is digitale innovatie in ons ziekenhuis van groot belang. Men verwacht in de zorg de digitalisering die in andere sectoren al heeft plaatsgevonden. De inzet van BeterDichtbij sluit daarbij naadloos aan bij onze Samenzorg ambitie: de patiënt en ouder als gelijkwaardig lid van het behandelteam. We zijn enorm trots dat we als Sophia het eerste academische ziekenhuis zijn dat start met BeterDichtbij.”

In totaal zijn 31 ziekenhuizen aangesloten op BeterDichtbij, waaronder alle ziekenhuizen in Rotterdam en de omgeving. Ook huisartsen zien steeds vaker de waarde van digitaal contact met de eigen patiënten; in heel Nederland zijn er meer dan 100 praktijken gestart. Voor de komende jaren ontwikkelt BeterDichtbij zich samen met de deelnemende zorgorganisaties verder als concept. O.a. verdere integraties met de leidende EPD en HIS systemen en andere partners en nieuwe services voor de consumenten. Ook sluiten het komende jaar nog meer ziekenhuizen zich aan om zo BeterDichtbij voor alle Nederlanders toegankelijk te maken.

Bron: Erasmus MC– Sophia Kinderziekenhuis