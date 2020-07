HagaZiekenhuis krijgt spatmaskers van gerecycled plastic

Het HagaZiekenhuis in Den Haag gaat gebruik maken van spatmaskers van gerecycled plastic. Het eerste exemplaar werd vandaag symbolisch aan directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis overhandigd door wethouder Liesbeth van Tongeren van Energietransitie en Duurzaamheid van de gemeente Den Haag.

Op een nuttige en slimme manier hergebruiken

Van Tongeren: “We gebruiken nog steeds heel veel plastic, waarvan helaas een deel terecht komt op straat, in de natuur of in de zee. Daarom moeten we het verbruik van plastic verminderen, en als het niet anders kan op een nuttige en slimme manier hergebruiken. Deze spatmaskers zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Het Haagse bedrijf Reprintable, dat de maskers maakt van gerecyclede PET-flessen, kan vanaf nu elke week zo’n honderd spatmaskers per week leveren aan het HagaZiekenhuis. Directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis vertelt dat deze voorraad zeer welkom is: “We willen dat onze medewerkers hun werk maximaal beschermd kunnen doen. De spatmaskers zijn dus hard nodig. Dat we deze gerecyclede spatmaskers straks kunnen gebruiken, past bij ons als innovatief ziekenhuis waar we duurzaamheid belangrijk vinden.”

‘Lost plastics’

De maskers zijn gerealiseerd dankzij een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en Plasticity. Bij dit initiatief, waarin Den Haag samenwerkt met partnersteden uit meerdere landen, wordt een nieuwe bestemming gezocht voor zogenaamde ‘lost plastics’: plastic dat gerecycled kan worden, maar verloren gaat omdat er geen bestemming voor is. Het doel is onder meer om de hoeveelheid plasticafval te verminderen en de economie te stimuleren door banen te creëren.

Een andere primeur is de grondstoffenfiets, die door PlastiCity gebruikt wordt om plastic in te zamelen en de producten na bewerking te vervoeren naar producenten die de gerecyclede grondstoffen gebruiken. Het ontwikkelen van nieuwe duurzame logistieke systemen op stedelijk niveau maakt onderdeel uit van het PlastiCity project. De grondstoffenfiets is de eerste elektrisch aangedreven grondstoffenfiets die voorzien is van een (elektrische) compactor die afval, in dit geval plastic, kan verdichten waardoor het volume wordt verkleind.

Bron: Gemeente Den Haag