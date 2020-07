Danielle Nijsten nieuwe operationeel directeur KALCIO Healthcare

Per 1 juli 2020 is Daniëlle Nijsten aangesteld als operationeel directeur bij KALCIO Healthcare

Daniëlle zal Karel Loerts, algemeen directeur en oprichter, bijstaan in de verdere ontwikkeling van KALCIO Healthcare. Daniëlle werkte voorheen als CEO bij IISAH Foundation, welke zich richtte op het verbeteren van kwaliteit van zorg in Kenia. Voordat zij bij IISAH Foundation in dienst trad was ze werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daniëlle is afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde haar MBA aan IE Business School.

Daniëlle wil toewerken naar langdurige verbeteringen in de zorg:‘’De zorgsector is voortdurend in beweging en we zien steeds meer dat de huidige inrichting vele uitdagingen met zich mee brengt. Het is daarom van essentieel belang dat we ons richten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het optimaliseren van zorgprocessen. Dit is wat mij drijft en is waar KALCIO Healthcare voor staat. Ik acht het dan ook een voorrecht als operationeel directeur mijn bijdrage te kunnen leveren aan KALCIO Healthcare en kijk er naar uit om met het team te werken aan het toekomstbestendig maken van de zorg.’’

Blik op de toekomst

KALCIO Healthcare is blij met de komst van Daniëlle als operationeel directeur en verwacht dat zij met haar brede achtergrond het bedrijf naar een hoger niveau kan tillen als het gaat om kwaliteit en professionaliteit. Karel Loerts: ”Ik ben erg blij met de komst van Daniëlle. En niet alleen ik, maar ons gehele team. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Daniëlle de groei gaan realiseren die we als bedrijf voor ogen hebben. Ik kijk uit naar een zeer prettige samenwerking.’’

Over KALCIO Healthcare

KALCIO Healthcare, gevestigd in Almere, is opgericht in 2009 met als doel bij te dragen aan de uitdagingen en transformatie binnen de Nederlandse zorgsector. Ze hebben de missie om de effectiviteit, de kwaliteit van zorg en het rendement van ziekenhuizen en zorginstellingen te verbeteren. Met een ervaren team zetten zij hun kennis en expertise in bij zorgorganisaties op een flexibele, toegankelijke en doelgerichte wijze.

Bron: KALCIO Healthcare