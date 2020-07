Zorginstellingen moeten PREM-meting wijkverpleging alsnog in 2020 uitvoeren

Zorginstellingen zijn alsnog verplicht dit jaar een PREM-meting te laten verrichten voor hun onderdeel wijkverpleging. Eerder dit jaar werd de meting PREM Wijkverpleging 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld tot 2021.

Zorginkoop, leren en verbeteren

Het Zorginstituut Nederland heeft nu besloten dat dit jaarlijkse patiënt- en cliëntervaringsonderzoek nu toch in 2020 moet worden uitgevoerd. Dit om de verschillende doelstellingen van dit onderzoek te kunnen behalen. De meting levert niet alleen keuze-informatie op voor toekomstige cliënten van wijkverpleging, maar ook relevante gegevens voor de zorginkoop per 2022. Bovendien bieden de uitkomsten stof tot leren en verbeteren voor de zorginstellingen zelf. PREM staat voor Patient Reported experience Measure.

Geautoriseerde onderzoeksbureaus

Zorginstellingen die wijkverpleging bieden hebben nu tot eind 2020 de tijd om de PREM-meting Wijkverpleging te laten uitvoeren. Een aantal leveranciers van elektronische patiëntendossiers heeft de PREM-meting in het systeem ingebouwd. De meeste zorginstellingen laten de meting verrichten door geautoriseerde onderzoeksbureaus zoals MarketResponse. Die zorgen ervoor dat de PREM-onderzoeken voldoen aan alle daarvoor geldende richtlijnen en wettelijke eisen, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Dat garandeert dat de onderzoeken 100% onafhankelijk worden uitgevoerd.

Resultaten naar Mediquest en Zorgkaart Nederland

Als zorginstellingen hun PREM Wijkverpleging inmiddels al hebben uitgevoerd, kunnen ze zelf bepalen of ze in 2020 nog meer ervaringen ophalen. Organisaties bepalen namelijk zelf of ze voldoende data hebben opgehaald, of dat ze toch nog een aanvullende meting willen doen. Onderzoeksbureaus of leveranciers van elektronische zorgdossiers zorgen er in opdracht van de zorgorganisaties voor dat de resultaten veilig worden gedeeld met ZorgkaartNederland en Mediquest.

Meer informatie is te vinden op PREM Wijkverpleging of op https://marketresponse.nl/producten/prem-patienttevredenheid/

Bron: MarketResponse