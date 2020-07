Oranje Fonds geeft 292 projecten acute steun vanuit coronahulpfonds

Fonds: extra aandacht voor structurele initiatieven die steun nodig hebben door coronauitbraak

Het Oranje Fonds heeft met zijn speciaal opgerichte coronahulpfonds de afgelopen maanden 292 projecten kunnen ondersteunen. Deze projecten zetten zich in om acute hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid, of die afhankelijk zijn van zorg die geleverd wordt door vrijwilligers. Deze projecten en de mensen die zij helpen zijn hard getroffen, en blijven de gevolgen nog langere tijd voelen. Het Oranje Fonds heeft daarom de komende tijd extra aandacht voor structurele projecten die steun nodig hebben door de coronauitbraak.

Kort na het uitbreken van de coronacrisis heeft het Oranje Fonds een hulpfonds opgericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Daarin heeft het Fonds zelf 3,5 miljoen euro gereserveerd en vervolgens sociale initiatieven opgeroepen een aanvraag in te dienen. Aan die oproep is gehoor gegeven, met als resultaat dat veel mensen acute hulp hebben gekregen.



Ondersteunde projecten

Vanuit het hulpfonds is onder andere De Voedselbank ondersteund, waar de vraag naar voedselhulp is gegroeid en tegelijkertijd de distributie werd bemoeilijkt door de strenge maatregelen. Ook Netwerk DAK heeft steun gekregen. Zij zetten zich in voor dak- en thuislozen, een groep die veel negatieve gevolgen ondervindt van de crisis. Daarnaast zijn er o.a. projecten ondersteund die een boodschappenservice hebben opgezet voor kwetsbare mensen, die jongeren ingezet hebben om telefonisch contact te houden met eenzame buurtgenoten en die knutselboxen uitdeelden aan kinderen in een lastige thuissituatie.



Lang herstel

“Het is prachtig dat we deze acute hulp hebben kunnen bieden, en dat de projecten meer mensen hebben kunnen bereiken dan vooraf werd voorzien. Uit de eerste evaluatie blijkt ook dat het voor de projecten gemakkelijk was om vrijwilligers te vinden en te behouden. Er is een grote bereidheid om elkaar te helpen. Iets waar we trots op mogen zijn als inwoners van ons Koninkrijk. Echter zijn we er nog niet. Er is nog geen vaccin, en ook als dat er wel is, wacht ons een lang herstel. Het Oranje Fonds zet zich altijd al in om ervoor te zorgen dat iedereen in ons Koninkrijk een sociaal vangnet heeft, en het belang daarvan is nu en in de toekomst nog groter”, aldus Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds.



Extra aandacht

“Na de acute fase van de afgelopen periode, hebben we daarom de komende tijd extra aandacht voor de structurele aanpak van problemen op het gebied van eenzaamheid, armoede en informele zorg, die door de coronacrisis zijn ontstaan of verergerd. Denk hierbij aan een extra impuls om een grotere doelgroep te kunnen bedienen of om grotere problemen te voorkomen. Sociale initiatieven kunnen hun aanvraag voor dergelijke projecten indienen via oranjefonds.nl/aanvragen. Daarnaast kunnen initiatieven, zoals altijd, bij ons terecht voor steun aan projecten die mensen duurzaam met elkaar verbinden en die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarbij gelden zoals gebruikelijk de reguliere richtlijnen van ons Fonds.”



Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: Oranje Fonds