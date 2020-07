VieCuri start nazorgpoli voor coronapatiënten

Ziekenhuis VieCuri is gestart met een nazorgpoli voor coronapatiënten. Honderden coronapatiënten waren de afgelopen maanden opgenomen in VieCuri. Nu komen ze terug voor controle.

Alle mensen die met het coronavirus in het ziekenhuis waren opgenomen en zijn ontslagen, worden na drie maanden teruggezien voor controle. Het gaat om ongeveer 300 patiënten. Zij worden uitgebreid geanalyseerd met een CT-scan van de longen, bloedonderzoek en een longfunctieonderzoek. Vervolgens krijgen zij een combinatieafspraak met een longarts en een internist. Hierbij worden de uitslagen van de onderzoeken besproken en wordt nagegaan of er (rest)klachten zijn. Het is de bedoeling dat de patiënten na één jaar opnieuw worden teruggezien. Het belangrijkste doel is om de eventuele lange termijn schade door de corona infectie in kaart te brengen en zo goed mogelijk te behandelen.

Flinke impact



“Vorige week hebben we de eerste 30 patiënten gezien”, aldus internist Joop van den Bergh. Het herstellen van de ziekte kan een lang traject zijn. Een grote groep patiënten houdt schade aan de longen. Er is vaak sprake van verlies aan spierkracht en ernstige moeheid. Verder merken we dat er ook sprake kan zijn van cognitieve klachten, zoals geheugen- en concentratieverlies. En mentaal kan de ziekenhuisopname ook flinke impact hebben. Bezoek was nauwelijks toegestaan, het personeel zag je alleen maar in beschermende kleding en de onzekerheid van het grillige ziektebeeld speelt ook een rol.”

Aandacht voor naasten



Op de corona-nazorgpoli van VieCuri werkt men samen in een multidisciplinair team. “De zorg die een patiënt nodig heeft, is maatwerk. Daarom werken we samen met o.a. een revalidatiearts, geriater, psycholoog, cardioloog, longarts en internist”, aldus Joop van den Bergh. “Onze regio is hard getroffen door het coronavirus. We hebben daardoor veel opnames gehad én veel kennis vergaard. Met deze poli speciaal voor coronapatiënten willen we de nazorg goed regelen. Voor de patiënt maar ook voor zijn of haar naasten. Voor de familie had de ziekenhuisopname natuurlijk ook een behoorlijke impact. Men mocht niet op bezoek komen en in de media was het coronavirus continue aanwezig. Nu, na de opname, nemen naasten vaak de rol van mantelzorger op zich. Ook daar hebben we aandacht voor.”

Nazorg voor niet opgenomen patiënten



Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar wel het virus hebben gehad en last hebben van aanhoudende klachten, kunnen zich melden bij de huisarts. De huisarts maakt de afweging om een patiënt al dan niet door te verwijzen naar de corona-nazorgpoli. “We willen vat op het ziektebeeld krijgen, hoe zijn mensen er aan toe? Daar willen we meer duidelijkheid over zodat we mensen beter kunnen helpen met hun herstel.”

