Zwangeren dienen zelf pijnstilling toe tijdens bevalling

Hoe fijn is het als je zelf kunt beslissen of je nog wat extra pijnstilling nodig hebt tijdens je bevalling en het vervolgens nog zelf kunt toedienen ook. Dat kan sinds kort in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het gaat daarbij om een middel (Remifentanyl) dat een zeer snelwerkend effect heeft op pijn en op ieder moment van de dag beschikbaar is. Omdat het middel voor een goede ontspanning zorgt, gaat de bevalling in veel gevallen vlotter. Door de relatief kortdurende werking van het middel kunnen vrouwen bovendien sneller naar huis met hun kindje.

Nooit teveel

Omdat het effect van de pijnstilling na twee tot vier uur minder wordt, is het vooral geschikt voor vrouwen die van hun eerste kindje bevallen en al meer dan zes cm ontsluiting hebben. Ook vrouwen die al eerder een kindje kregen, hebben er baat bij. De vrouw kan het middel zelf via een pompje toedienen. Dat is zo ingesteld dat zij zichzelf nooit teveel kan geven.

Een andere vorm van pijnstilling die wordt gegeven tijdens een bevalling is de ruggenprik. Welke vorm van pijnstilling geschikt is voor een vrouw kan zij al voor haar bevalling in overleg met haar verloskundige of gynaecoloog bepalen. Zij geven geeft rond de 30e week van de zwangerschap informatie over pijn en de pijnbehandelingen en bespreken de voor- en nadelen van de verschillende pijnbehandelingen. Zo kan een zwangere een weloverwogen keuze maken. Ook tijdens de bevalling kan een zwangere overigens nog aangeven of medicijnen tegen de pijn wenselijk zijn.

Geboorteplan

In het JBZ wordt al jaren gewerkt met het zogenaamde geboorteplan. Daarin kunnen zwangeren en hun partners aangeven wat de wensen zijn ten aanzien van de bevalling. Goede voorbereiding is immers het halve werk. Pijnstilling is een belangrijk hoofdstuk in dit wensenpakket. Ook het nieuwe middel Remifentanyl kan er nu in vermeld worden.

Leuk weetje: Remifentanyl is een opiumachtige stof en wordt verkregen uit papavers (klaprozen). ‘Slapen als een roosje’ is hiervan afgeleid.

