Meerderheid Nederlanders maakt zich zorgen om financiële situatie

Meer dan helft van de Nederlanders (59%) is bezorgd over zijn financiële toekomst. Twintig procent maakt zich zelfs “veel” of “heel veel” zorgen. Vijftien procent van de Nederlanders geeft aan stress te ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus School of Health Policy & Management en onderzoeksorganisatie IQVIA. De onderzoekers bekeken hoe het ging met Nederlanders na acht weken van ‘intelligente lockdown’.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2100 Nederlanders. Er werd gekeken naar zorgen over financiën, gezondheid en toegang tot gezondheidszorg. Verder is onderzocht hoe goed mensen hun werk konden doen in deze periode.

Minder productief

De Nederlanders waren veel minder productief. Van de Nederlanders met werk werd 44% gehinderd in zijn of haar werk door de coronacrisis. Normaal ligt het ziekteverzuimpercentage tussen de 3,5 en 4,5%. Nu kon 9% van de mensen zijn werk helemaal niet doen door de coronacrisis en kon 10% één of meerdere dagen niet werken. Van de mensen die wel konden werken, deed 34% zijn werk op meerdere dagen minder goed doen dan normaal. Vier procent gaf aan zijn baan te hebben verloren door de crisis en 40% van de Nederlanders maakte zich zorgen om zijn baan te verliezen in verband met de coronamaatregelen.

Toegankelijkheid zorg

De toegankelijkheid van zorg was ook een probleem; 45% van de mensen heeft geen afspraak met de huisarts gemaakt, omdat ze dachten dat deze te druk zou zijn. Bij 26% waren één of meerdere zorgafspraken afgezegd. Dertien procent van de mensen vond dat ze niet de zorg hebben gehad die ze nodig hadden en 15% van de medicijngebruikers had problemen met de levering van hun medicijnen.

Het rapport met de onderzoeksresultaten wordt ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift en moet nog de zogeheten ‘peer review’ ondergaan.

Het onderzoek is deels betaald door Amgen B.V., Gilead Sciences Netherlands, Gilead Sciences Belgium, Janssen-Cilag B.V., N.V. Roche SA. Deze bedrijven hadden geen invloed op de inhoud en uitvoering van het onderzoek.

Over ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, drie masteropleidingen en postacademisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree master opleiding. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

Multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. ESHPM-onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo worden de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Over IQVIA

IQVIA is marktleider in het combineren van data, technologie, geavanceerde analyses en marktexpertise om samen met klanten de gezondheidszorg – en de menselijke gezondheid – vooruit te helpen. Met de bedrijven waarmee het samenwerkt, maakt IQVIA een moderner, effectiever en efficiënter gezondheidszorgsysteem mogelijk en creëren we baanbrekende oplossingen die de resultaten van zowel organisatie als patiënt verbeteren.

Bron: ESHPM