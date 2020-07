Fillers kunnen leiden tot afsterven weefsels en blindheid

Het inspuiten van fillers kan leiden tot het afsterven van weefsel en zelfs blindheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat is gepubliceerd in Aesthetic Surgery Journal. Dit gebeurt wanneer een filler, meestal hyaluronzuur, per ongeluk in een bloedvat wordt gespoten waardoor dit verstopt raakt en het huidweefsel of de oogzenuw afsterft.

Deze huidcomplicatie komt wereldwijd bij 1 op 6.600 fillerinjecties voor. In Nederland vinden jaarlijks naar schatting 150.000 fillerinjecties plaats. Het inspuiten van de filler op basis van echogeleiding kan dit voorkomen. Verder kunnen fillers, wanneer de patiënt zich op tijd meldt, opgelost worden met het toedienen van een enzym, hyalonuridase, dat de filler oplost zodat het bloedvat weer doorgankelijk wordt.

Alarmerende complicatie

Dermatoloog dr. Peter Velthuis: “Het is een alarmerende complicatie die grote gevolgen kan hebben. De oogcomplicatie komt wereldwijd waarschijnlijk bij 1 a 2 gevallen per dag voor. We zien dat deze complicatie met name veel in Azië optreedt, omdat daar vaak fillers op de neus worden ingespoten en dus dichtbij het oog. Het is belangrijk dat met bijvoorbeeld door echoscopie vooraf wordt gekeken waar de bloedvaten lopen, zodat deze met inspuiten niet geraakt kunnen worden.”

Bron: Erasmus MC