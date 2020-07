Actuele informatie rondom COVID-19 en zwangerschap

De klachten van zwangere vrouwen met COVID-19 lijken vaak op die van niet-zwangeren. Ze worden niet ernstiger ziek. De meeste van hun kinderen hebben geen problemen bij de geboorte. Het coronavirus lijkt niet in de baarmoeder te worden doorgegeven aan het kind, maar helemaal zeker is dat niet. Het virus is een enkele keer gevonden in moedermelk.

Inmiddels zijn er internationaal tientallen onderzoeken verschenen over de gevolgen van COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. De resultaten van deze onderzoeken  zijn op een rij gezet in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dat u hier kunt lezen.

Bron: Lareb