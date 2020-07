ESC: Chocolade is goed voor het hart

Minstens één keer per week chocolade eten verminderd het risico op hartaandoeningen, dat blijkt uit onderzoek onlangs is gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, van de European Society of Cardiology (ESC) .1



“De studie suggereert dat chocolade helpt de bloedvaten van het hart gezond te houden”, zegt onderzoeksauteur Dr. Chayakrit Krittanawong van Baylor College of Medicine, Houston, Texas.



“In het verleden hebben klinische onderzoeken aangetoond dat chocolade gunstig is voor zowel de bloeddruk als de bekleding van bloedvaten”, vertelt de onderzoeker. ‘Ik wilde onderzoeken of het de bloedvaten van het hart (de kransslagaders) echt beïnvloedt of niet. En als dat zo is, is het dan nuttig of schadelijk? ‘



De onderzoekers voerden een gecombineerde analyse uit van onderzoeken van de afgelopen vijf decennia waarin het verband tussen chocoladeconsumptie en coronaire hartziekte (de blokkade van de kransslagaders) werd onderzocht. De analyse omvatte zes onderzoeken met in totaal 336.289 deelnemers die hun chocoladeconsumptie rapporteerden.



Tijdens een mediane follow-up van bijna negen jaar ontwikkelden 14.043 deelnemers coronaire hartziekte en kregen 4.667 een hartaanval.

In vergelijking met de groep die minder dan één keer per week chocolade consumeerde, vertoonde de groep die meer dan eens per week chocolade at een 8% lager risico op coronaire hartziekte.



Dr. Krittanawong zei: “Chocolade bevat gezonde hartvoedingsstoffen zoals flavonoïden, methylxanthines, polyfenolen en stearinezuur die ontstekingen kunnen verminderen en een goed cholesterol kunnen verhogen (lipoproteïne met hoge dichtheid of HDL-cholesterol).”



Er is niet onderzocht of een bepaald type chocolade voordeliger is en of er een ideale portiegrootte is. “Chocolade lijkt veelbelovend voor de preventie van coronaire hartziekte, maar er is meer onderzoek nodig om vast te stellen hoeveel en wat voor soort chocolade kan worden aanbevolen”.



Hoewel het niet duidelijk is hoeveel chocolade optimaal is, waarschuwde Dr. Krittanawong om te matigen met eten. Hij zei: “Gematigde hoeveelheden chocolade lijken de kransslagaders te beschermen, maar het is waarschijnlijk dat grote hoeveelheden dat niet doen. De calorieën, suiker, melk en vetten in commercieel verkrijgbare producten hebben mogelijk een negatief effect, vooral voor diabetici en zwaarlijvige mensen. ”

Bron: ESC