COVID-19 en huidkanker: uitgestelde zorg melanomen nog niet ingehaald

Als gevolg van COVID-19 is het aantal kankerdiagnoses flink gedaald. De grootste terugval in kankerdiagnoses was te vinden binnen huidkanker. Hoewel het aantal verwijzingen inmiddels (bijna) terug is op het oude niveau in alle regio’s (bron: NZa), blijft het aantal huidkankerdiagnoses nog steeds achter bij wat wordt verwacht. Alleen al van melanomen, de meest kwaadaardige vorm van huidkanker zijn er bijna 900 minder gediagnosticeerd dan verwacht op basis van gemiddelde cijfers; een afname van 41%, vergeleken met de cijfers van de afgelopen vijf jaar.

Belang vroegtijdige ontdekking

Dit constateren de beroepsvereniging van pathologen (NVVP) en dermatologen (NVDV) op basis van een voorlopige analyse van trends van pathologie-diagnoses. Dermatologen beklemtonen via hun beroepsvereniging hoe belangrijk vroegtijdige ontdekking is en roepen iedereen hierbij op om met een verdachte plek naar hun huisarts te gaan.

Hoewel het aantal verwijzingen naar de dermatologie inmiddels terug is op het oude niveau, is de ‘achterstand’ in het aantal huidkankerdiagnoses nog niet ingehaald. In de periode week 10-19 zijn er 888 minder melanomen (41%) gediagnosticeerd. Een duidelijke opgaande trend in aantal diagnoses is ook in de laatste weken (t/m week 22) nog niet te zien.

Oproep

Melanomen zijn de meest kwaadaardige vorm van huidkanker, en uitgestelde diagnostiek kan ingrijpende gevolgen hebben voor de behandeling en prognose. Vroege herkenning is daarom essentieel. Dermatologen doen de oproep aan iedereen om met een verdachte plek naar hun huisarts te gaan en dit niet uit te stellen.

Er zullen de komende weken updates en meer details volgen om een inschatting te maken van de gezondheidseffecten van de uitgestelde diagnoses.

Dit persbericht is een initiatief van de NVDV, de wetenschappelijke vereniging van dermatologen, samen met de NVVP, de wetenschappelijke vereniging van pathologen.

Bron: NVDV