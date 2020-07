Crowdfundingsactie #wakeuptocorona haalt 1 miljoen euro op

De crowdfundingsactie #wakeuptocorona heeft de mijlpaal van 1 miljoen euro bereikt. Met het opgehaalde geld wordt er in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waardevol corona-onderzoek gedaan. De crowdfunding gaat dóór, ook met het oog op de langere termijn en het risico van een tweede coronagolf.

Het geldbedrag is bijeengebracht door duizenden donateurs uit heel Nederland en daarbuiten. Het LUMC gebruikt het geld voor onderzoek naar virusremmers, andere geneesmiddelen en kandidaat-vaccins.

Uiteenlopend nieuw onderzoek

Mede dankzij de donateurs van #wakeuptocorona kon er op korte termijn een tweede Bio Safety Level 3-laboratorium worden opgezet waar de groep van prof. dr. Eric Snijder het coronavirus-onderzoek nu snel kan uitbreiden. Tenminste negen nieuwe SARS-CoV-2 onderzoeksprojecten zullen hiervan kunnen profiteren, waarvan de meeste worden uitgevoerd in samenwerking met Nederlandse of Europese partners bij universiteiten of bedrijven. Hieronder bevinden zich ook projecten van dr. ir. Marjolein Kikkert die gericht zijn op vaccin-ontwikkeling (o.a. in samenwerking met het farmaceutische bedrijf Janssen) en van dr. Martijn van Hemert, die vooral virusremmers en virus-gastheer interacties bestudeert. Daarnaast dragen de donateurs van #wakeuptocorona bij aan een groot onderzoeksproject naar de uiting, het verloop en de behandeling van COVID-19 bij kinderen.

Herhaling coronacrisis voorkomen

Hoewel het gewone leven weer langzaam op gang lijkt te komen, blijven we gebonden aan ingrijpende anti-coronamaatregelen die ons moeten beschermen tegen een tweede golf. Zolang er geen vaccin of andere medische oplossing is, blijft de huidige anderhalvemetersamenleving ‘het nieuwe normaal’. De actie #wakeuptocorona gaat daarom door om meer onderzoek mogelijk te maken. Voor een oplossing op de korte termijn, maar ook om een eventuele nieuwe pandemie in de kiem te smoren en zo een herhaling van de huidige crisis te voorkomen.

De crowdfundingsactie is een initiatief van het Leids Universiteits Fonds in samenwerking met de Bontius Stichting van het LUMC.

Bron: LUMC