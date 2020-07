Uitbreiding Wachttijd app: coronaproof en een nieuwe tijdlijn voor opvoeders

De Wachttijd app van GGZ Rivierduinen is uitgebreid! De app biedt nu extra ondersteuning en tips tijdens de coronamaatregelen én er is een nieuw gedeelte toegevoegd voor opvoeders van kinderen en jongeren. De app is te gebruiken tijdens de wachttijd voor zowel intake als behandeling. De vernieuwde app is nu te downloaden.

Nieuw gedeelte voor opvoeders



De app bevat naast informatie en uitleg hoe om te gaan met klachten en problemen voor volwassenen, nu ook een nieuw gedeelte voor opvoeders van kinderen en jongeren. Door de coronamaatregelen zijn gezinnen nu vaker samen thuis. Dit kan zorgen voor meer spanningen ruzies en een toename van huiselijk geweld. Ook hiervoor is aandacht in de app.

Extra ondersteuning tijdens coronatijd



De coronatijd kan extra lastig zijn als je of je kind op de wachtlijst staat voor psychische zorg. De app bevat naast tips over het opzetten van een goede dagstructuur en adviezen om beter te kunnen slapen, ook onderwerpen die juist in deze tijd van belang zijn. Denk hierbij aan omgaan coronastress of eenzaamheid.

Wachttijd app downloaden



De app is anoniem en iedereen kan deze downloaden. De cliënt hoeft zich niet te registreren. De app is nu beschikbaar in de Google Playstore en Applestore door te zoeken op GGZ Rivierduinen.