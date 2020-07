Oranje Fonds vraagt met bijzondere docureeks aandacht voor eenzaamheid onder ouderen

Het Oranje Fonds geeft vanaf deze week een bijzondere inkijk in het leven van ouderen die eenzaamheid ervaren. In een 8-delige documentairereeks over eenzaamheid onder ouderen in Nederland komen mensen aan het woord die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid. Hiermee wil het Fonds aandacht vragen voor eenzaamheid onder ouderen én laten zien hoe mensen zich inzetten om deze eenzaamheid te verzachten. De serie Samen Ouder is vanaf donderdag 30 juli wekelijks om 16.55 uur en 22.55 uur te zien op de televisiezender ONS en op het YouTube-account van het Oranje Fonds.

Groot probleem

Eenzaamheid is nog altijd een groot probleem onder ouderen. Een derde van de 75-plussers ervaart gevoelens van eenzaamheid. Dit is voor het Oranje Fonds een belangrijk thema, daarom steunt het Fonds tal van projecten die zich hiervoor inzetten. In de documentairereeks worden deelnemers van deze projecten gevolgd. Een van die deelnemers is de 76-jarige Annie, die haar man verloor vlak voordat zij hun 50-jarige huwelijksfeest zouden vieren. “Je bent alleen.

Er is niemand meer die tegen je praat. Er is niemand meer die samen met jou een kopje koffie drinkt. Je hebt geen auto meer, je kan nergens meer naartoe. Fietsen kan ik niet meer. En dan wordt het wereldje erg klein”, vertelt ze. Dankzij de vrijwilligers van Stichting Perspectief kan zij in Weurt met andere ouderen bij elkaar komen en praten over vroeger. Het verhaal van Annie is te zien in de eerste aflevering van Samen Ouder.



Extra steun

De projecten die in de reeks te zien zijn, doen allemaal mee aan het Oranje Fonds-programma Samen Ouder. Dat betekent dat zij drie jaar lang extra steun krijgen van het Oranje Fonds, om zo de doelgroep van hun project en het aanbod te versterken en verder uit te breiden. De steun bestaat uit coaching, trainingen, geld en zichtbaarheid.



Coronacrisis

De documentaireserie is opgenomen voor de coronacrisis uitbrak. Voor de deelnemers en de initiatiefnemers van de projecten heeft deze tijd enorme impact gehad. De activiteiten konden niet doorgaan, er moesten andere manieren bedacht worden om met de deelnemers in contact te staan en de crisis zorgde ook voor nieuwe problemen. In de laatste aflevering vertellen een aantal mensen die eerder in de serie hun verhaal deelden hoe zij deze tijd ervaren, en welke impact het op hun leven heeft gehad.



Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: Oranje Fonds