UZA studie naar impact coronavirus bij kankerpatiënten

De impact van een besmetting met het coronavirus (SARS-CoV-2) kan heel erg verschillen van persoon tot persoon. Van geen symptomen of een kleine verkoudheid tot een longontsteking of zelfs overlijden. Doorgaans is de impact ernstiger bij oudere mensen en mensen met bestaande aandoeningen. Maar wat is nu precies de impact van een coronabesmetting bij mensen met kanker? En hoe beïnvloedt een besmetting eventueel hun behandeling?

Dat onderzoekt het geïntegreerd Kankercentrum van het AZ Maria Middelares samen met het multidisciplinair oncologisch centrum (MOCA) van het UZA in de studie MOCOR.

De eerste fase, de dataverzameling, is achter de rug. MOCOR zal nu de data van 1.300 bloedstalen, beschikbaar gesteld door de biobank van het UZA, analyseren en onderzoeken. Onder meer de aanwezigheid van antilichamen tegen het coronavirus.

Manier waarop het coronavirus zich manifesteert bij kankerpatiënten

In de volgende fase zal de studie in kaart brengen op welke manier het coronavirus zich manifesteert bij kankerpatiënten. In welke gevallen verloopt de besmetting zonder symptomen? In welke mate beïnvloedt een besmetting de effecten van een kankerbehandeling?

Het doel van de studie is om kankerpatiënten met een verhoogd risico op ernstige corona-symptomen te kunnen identificeren. Zodanig dat daar rekening mee kan worden gehouden op gebied van maatregelen of behandelprogramma.

De studie wordt mee gefinancierd door Kom op tegen Kanker.

Bron: UZA