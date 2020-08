Nieuw lid raad van toezicht Koninklijke Kentalis

Op 1 augustus 2020 trad Tamara Kroll toe tot de raad van toezicht van Kentalis. Zij volgt in de raad Susanne Lohf op, wier termijn afloopt. Naast de primaire rol van toezichthouder zal zij ook deel uitmaken van de Auditcommissie.

Tamara Kroll heeft ruime ervaring zowel in bestuurlijke als toezichthoudende functies. Op dit moment is zij lid van de raad van bestuur en CFO/COO van het Martini Ziekenhuis in Groningen en lid van de raad van toezicht van de Twentse Zorgcentra (VG), waar zij ook voorzitter is van de Auditcommissie. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van Stichting Zorgspectrum het Zand en lid van de raad van toezicht OlmenEs (VG) en tevens vicevoorzitter.

Mooie uitgangspunten

Over haar keuze voor Kentalis zegt zij: ‘Als bestuurder ben ik de hele dag aan het communiceren en ben ik mij er enorm van bewust hoe moeilijk het soms is om dezelfde betekenis te geven aan dingen. Als er dan ook bijkomende uitdagingen zijn, wordt het helemaal lastig. Bij Kentalis staat alles in het teken van elkaar goed kunnen verstaan en begrijpen. Dat vind ik heel mooie uitgangspunten waar ik me als toezichthouder graag voor wil inzetten.

Warm welkom

“We zijn erg blij dat we Tamara Kroll in de raad van toezicht kunnen verwelkomen’, zegt de voorzitter van de raad van toezicht, Jos Aartsen. “Zij heeft ruime kennis op financieel-economisch gebied en ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving. Daarnaast kent ze de zorg vanuit verschillende functies. We zullen Susanne Lohf zeker gaan missen, maar we zijn blij dat we een goede opvolger voor haar hebben gevonden.”

Samenstelling raad van toezicht

Met het toetreden van Tamara Kroll tot de raad van toezicht van Kentalis, bestaat deze raad per 1 augustus 2020 uit:

Dhr. F.M. (Jos) Aartsen, voorzitter Raad van Toezicht

Mw. A.I.M. (Anita) Wydoodt.

Dhr. M.J.M. (Marc) van den Berg, voorzitter Auditcommissie

Mw. T. (Tamara) Kroll, lid Auditcommissie

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.

Bron: Kentalis