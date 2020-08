Aircoverkoudheid

Mensen met COPD hebben snel klachten door een airco. #Airco op kantoor, airco in de auto, airco in bus en trein, en, steeds vaker: airco in je huis. Luchtkoeling is een zegen op snikhete dagen, maar veel mensen krijgen klachten van airco. Neusverkouden, droge ogen en een zere keel. Veel mensen wijten dit soort klachten aan de airco die overal op volle toeren draait.

Er kan namelijk heel wat fout gaan met de luchtkwaliteit als de airco niet optimaal functioneert of slecht wordt onderhouden. Een airco koelt de lucht en haalt er water uit. Een dubbel effect, want droge lucht voelt koeler aan dan lucht met een hoge vochtigheidsgraad. Een goed apparaat zorgt echter dat de luchtvochtigheid tussen de 45 en 60 procent blijft, want daarbij voelen mensen zich het meest comfortabel. Als je door een defect aan het apparaat langdurig onder die grens zit, kun je inderdaad klachten krijgen als droge ogen en geïrriteerde slijmvliezen. Maar dat treft vooral mensen die daar al gevoelig voor zijn, zoals COPD-patienten en mensen met een allergie.

Het heeft er vooral ook mee te maken hoe lang je aan de droge lucht wordt blootgesteld. Op kantoren kan de lucht over het algemeen ook kunstmatig worden bevochtigd, maar in auto’s kan dat niet.

Als je uren achtereen moet rijden en je laat de airco aanstaan, gaat dit opspelen. Bijna iedereen krijgt dan last van droge ogen, laat staan degenen die er al gevoelig voor zijn. In een vliegtuig is het nog een graadje erger. ,,De buitenlucht is bij een temperatuur van -20 al kurkdroog. Die wordt naar binnengezogen en om veiligheidsredenen samengeperst tot 4 bar overdruk. Door die druk wordt de lucht te heet en moet dus opnieuw worden gekoeld. De vochtigheidsgraad daalt dan nog verder, tot nog geen 15 procent. Bijna niemand voelt zich nog behaaglijk na een vlucht van 12 uur. Je keel en je slijmvliezen drogen uit, je ogen tranen en de huid voelt ruw aan. Veel water drinken helpt een beetje, maar echt voorkomen kun je deze klachten niet.’

Aircoverkoudheid

Airco-verkoudheid loop je op als de airco te koud staat afgesteld ten opzichte van de buitentemperatuur. Een verschil van meer dan vier à zes graden kan ons lichaam om een of andere reden niet goed opvangen. Daar krijg je een klap van.’ Volgens kno-artsen wordt die ‘klap’ veroorzaakt door het rhinovirus dat zich razendsnel kan vermeerderen wanneer het lichaam plotseling afkoelt. ,Als je bezweet een gebouw binnenkomt waar de airco op volle toeren draait, koel je te snel af. Je ziet dat mensen in warme landen verstandiger met airco’s omgaan. In Spanje zitten mensen ook op snikhete dagen in een pak op kantoor. Het jasje doen ze uit als ze naar buiten gaan. In Nederland loopt iedereen op warme dagen luchtig gekleed, óók op kantoor. Terwijl het daar dan eigenlijk te koel is. Een vestje meenemen is dus geen overbodige luxe.’

De opmars van airconditioning in de privé-woning

Het slimst is het om thuis te kiezen voor nachtkoeling. Simpel en effectief zet de ramen open zodra de lucht ‘s avonds koeler wordt. ‘s Morgens vroeg sluit je de ramen, laat je de zonwering naar beneden en doe je de gordijnen dicht. Dan blijft het koel in huis.

En een gewone ventilator doet natuurlijk ook wonderen. ,,Die koelt niet de lucht af, maar wel je lichaam. Door de luchtstroom verdamp je meer transpiratievocht. Voor verdamping is warmte nodig, en die warmte wordt aan de huid onttrokken, waardoor je afkoelt. Maar let op: ook van een gewone ventilator kun je droge ogen krijgen. Ga er dus niet heel de nacht onder liggen.”

Uit een Frans onderzoek bleek al dat vrouwen die in kantoren werken met airco zich vaker ziek melden met keel-, neus- en oorproblemen dan vrouwen die niet in een airco werken. De studie onder 920 vrouwen, gepubliceerd in de International Journal of Epidemiology (volume 33, nr 1), gaf aan dat zij twee en een half keer vaker een kno-arts bezochten en ruim anderhalf keer vaker ziek thuis bleven dan vrouwen die in een kantoor werkten zonder airco.

KNO-artsen zien ook geregeld mensen die klagen over droge ogen en slijmvliezen als gevolg van airco. Terwijl je in een kantoorgebouw de luchtvochtigheid juist perfect kunt regelen. Veel meer dan een zoutwaterspray kan de KNO-arts de klagers dan ook niet bieden. Dat helpt een beetje als het neusslijmvlies wat droog is. Althans: het lijkt te helpen, en dat is bij dit soort vage klachten al heel prettig. Let wel, dit geldt voor een goed werkende airco. Als het systeem defect is, kunnen er wel degelijk problemen met de slijmvliezen en ogen optreden. In dat geval moet je aan de bel trekken bij de bedrijfsleiding.