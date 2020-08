Coach je kind bij toekomstkeuzes

Een praktisch boek bij keuzestress

Het maken van toekomstkeuzes zoals de studiekeuze, wordt door veel jongeren als lastig ervaren. De druk om de ‘juiste’ keuze te maken is groot. Generatie Z worstelt met keuzestress en prestatiedruk. Coach je kind bij toekomstkeuzes biedt ouders en opvoeders hulp bij het coachen van hun kind in het studiekeuzeproces.



Jaarlijks doen 100.000 leerlingen havo- of vwo-examen. Maar liefst dertig procent van de hbo-studenten en twintig procent van de wo-studenten valt voortijdig uit en maakt de gekozen opleiding niet af. Jongeren van nu zien hun ouders als belangrijkste raadgevers in het studiekeuzeproces. Daarom is het van groot belang om als ouder goed geïnformeerd te zijn en je rol bewust vorm te geven. Hoe pak je dit aan? Hoe ondersteun je je kind in deze fase van de opvoeding?



Studiekeuze-experts Loth van Veen en Michelle Gerlach geven ouders inzicht in de leefwereld van hun kind. Hoe werkt het puberbrein? Waarom is het maken van keuzes vandaag de dag zo lastig? Hoe verloopt het studiekeuzeproces? Wat kun je als ouder doen (en laten) om je kind hierin te ondersteunen?

Door verbinding met je kind te zoeken en de juiste vragen te stellen leer je je kind toekomstkeuzes te maken die echt bij hem of haar passen. Het maken van bewuste keuzes geeft je kind regie over zijn eigen loopbaan. Kiezen kun je leren!



“Verrassend, toegankelijk, modern, reflecterend en kritisch: dit boek helpt zowel ouder als kind groeien én dichter bij elkaar te komen,’’ aldus Yolanda Roosenstein, hoofdredacteur Ouders Online.



Over de auteurs:

Na jarenlange ervaring in het voortgezet en hoger onderwijs helpt Loth van Veen met haar studiekeuzeorganisatie Intermijn dagelijks jongeren bij het maken van toekomstkeuzes. Michelle Gerlach is sociaal psycholoog, coach en spreker.

