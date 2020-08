Thuis Op Zuid Aflevering 1 – Iedereen dement

Woensdag 2 september 2020 om 20:30 op NPO 2

Omdat hun moeders dement waren, zijn Adelheid Roosen en Hugo Borst in de ban van die ziekte. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, vroeger of later. En vroeger, dat kan ook op heel jonge leeftijd zijn. In Rotterdam-Zuid stikt het van de ouderen, en oudere jongeren zoals Adelheid en Hugo. Daarom trekken ze in Thuis op Zuid de Afrikaanderbuurt in waar ze onderzoeken hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis wonen. En proberen ze het deze mensen en hun hulptroepen, waar ze kunnen, makkelijker en aangenamer te maken.

Zo ontmoeten ze Ed, een kunsthistoricus van 61 jaar. Op het eerste gezicht zie je niets aan hem. Ed is slim en welbespraakt, waardoor de eerste tekenen van dementie vaak nog heel goed te verbloemen zijn. Voor zijn omgeving is het wel even schakelen: zijn vriendin Edith en hij hadden elkaar nèt weer gevonden, na een pauze van ruim 30 jaar. Al heel snel werd Edith mantelzorger in plaats van geliefde. En dan worden ze ook nog eens lastiggevallen door de gemeente, die maar niet wil geloven dat ze apart wonen.

Ook helpen Adelheid en Hugo de excentrieke oud-zeeman Jan, die moet verhuizen omdat delen van de Afrikaanderbuurt op de schop gaan. Voor Jan is dat niet zozeer lastig – hij vindt het allemaal wel best. Maar voor de mensen die dat klusje voor hem moeten klaren een gigantische onderneming, want Jan is een echte hoarder. Zowel bij Ed als bij Jan rijst de vraag: is het nou hun karakter dat hun parten speelt? Of is het de Alzheimer die alles uitvergroot? En: wie zijn wij om daarbij in te grijpen?

Over Thuis op Zuid

In de vierdelige serie Thuis op Zuid dompelen Adelheid Roosen en Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse volkswijk op Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Daar zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. Na alle lessen die Adelheid en Hugo uit de serie In De Leeuwenhoek hebben geleerd, onderzoeken ze dit keer hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis wonen. Hugo en Adelheid proberen waar ze kunnen het deze mensen, alsook hun hulptroepen, makkelijker en aangenamer te maken.

Thuis op Zuid is een documentaireserie van Human, in coproductie met De Familie Film & TV, onder regie van Maaike de Gruyter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland.



Thuis op Zuid on Tour

Dit najaar gaan Human en het Humanistisch Verbond met Thuis op Zuid ‘on tour’ in zes steden door heel Nederland. Aan de hand van fragmenten uit de serie gaan mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek. Wat is nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe kunnen mantelzorgers effectiever ondersteund worden? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, en wat kunnen we zelf? De tour start op 27 oktober in Groningen, en eindigt in het voorjaar van 2021 in Rotterdam.

Foto: Friso Keuris

Bron: Human