Toegang tot medisch advies, waar je ook bent

Gezondheid is het belangrijkste dat er is; voor jezelf en de mensen om ons heen. Daarom staat Zilveren Kruis bij vragen over gezondheid klaar met Zilveren Kruis Wijzer. Deze app geeft iedereen toegang tot advies van een Nederlands sprekende medisch expert. Of dat nu thuis is, op vakantie of tijdens een dagje weg.



De app maakt het mogelijk vanuit de eigen omgeving vragen te stellen aan een medisch expert. Want bij vragen over gezondheid is het wel zo prettig om te kunnen vertrouwen op medische ondersteuning. Deze app is voor iedereen beschikbaar, dus ook voor mensen die niet verzekerd zijn bij Zilveren Kruis.



De app Zilveren Kruis Wijzer vervangt App de Vakantiedokter en is uitgebreid is ook de naam aangepast. Nieuw in de app is hulp en advies van een medisch expert bij vragen over corona en andere gezondheidsvragen. En er staan handige praktische en medische tips in de app voor onderweg; in eigen land of in het buitenland.



Chatten bij alle gezondheidsvragen

Gezondheidsvragen kunnen via de chat worden voorgelegd aan een medisch expert. Bijvoorbeeld bij twijfel of het verstandig is naar een arts of ziekenhuis te gaan tijdens de vakantie. Met de app kan gelijk een foto worden meegestuurd van bijvoorbeeld een vreemd bultje of uitslag. De medisch expert beoordeelt dat dan direct en geeft advies. Maar ook bij vragen over een medicijn staan experts klaar.



(Medische) tips en advies: thuis en op reis

Het team achter de app bestaat uit huisartsen en verpleegkundigen. Zij beantwoorden zeven dagen per week gezondheidsvragen die gesteld worden via de app. En als het nodig is, helpt een specialist. De app geeft binnen 25 minuten een eerste reactie, overdag én ’s avonds (maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 23:00 uur, en in het weekend en feestdagen van 09:00 tot 21:00 uur – Nederlandse tijd).



Soms is medisch advies op afstand niet voldoende. Verzekerden van Zilveren Kruis worden, als het nodig is, via de app direct geholpen bij het vinden van de juiste zorg door Eurocross. Via de app kunnen zij 24/7 met de alarmcentrale bellen.

Bron: Zilveren Kruis