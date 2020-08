Snelle coronatest houdt bedrijven open

Medewerkers niet 14 dagen thuis in quarantaine bij terugkomst uit risicogebieden

Bedrijven en organisaties kunnen openblijven als besmettingen met het coronavirus op de werkvloer snel worden opgespoord. Medewerkers die terugkomen uit risicogebieden hoeven niet eerst 14 dagen thuis in quarantaine. Zo wordt een nieuwe lockdown voorkomen. Dit is vooral van belang voor productie- en maakbedrijven en zorgorganisaties waarvan de medewerkers niet thuis kunnen werken.

Snelle testen zijn van groot belang, nu het coronavirus weer sneller om zich heen grijpt en het aantal besmettingen flink toeneemt. Het testbedrijf Medicorps biedt organisaties een ‘snelroute’ om besmetting van medewerkers met het coronavirus vast te stellen. Binnen 2 uur zijn zij thuis getest en reeds op de testdag is de uitslag bekend.

Productie- en maakbedrijven en organisaties in de zorg zijn open en nemen daarmee noodgedwongen risico’s. Ook kantoren kunnen niet volledig naar de RIVM-normen worden ingericht. Een voorbeeld is een groot kantoor in Den Haag dat pas in januari 2021 weer open gaat, maar dan slechts voor 30% van het personeel. Door de corona-protocollen is de liftcapaciteit hier zo laag dat het uren zou duren om iedereen in het gebouw toe te laten.

Medicorps biedt oplossingen voor bedrijven en organisaties wanneer de protocollen van het RIVM botsen met de dagelijkse realiteit. In veel gevallen is 100% veiligheid hier niet te realiseren, maar het uitgebreide testprogramma van Medicorps zorgt ervoor dat besmettingen op de werkvloer snel worden opgespoord en een nieuwe lockdown wordt voorkomen.

Hoe werkt MediCorps?

Uitgebreid corona testprogramma

Het testprogramma omvat:

Nulmetingen op actieve besmettingen (PCR en serologisch IgM);

Testen van medewerkers met klachten binnen 2 uur op locatie of thuis;

Testuitslag dezelfde dag. De uitslag wordt direct doorgegeven aan de medewerker;

Bij een positieve testuitslag worden directe collega’s binnen 24 uur getest;

Hertesten van genezen medewerkers voordat ze weer aan het werk gaan;

Analyse van testen wordt gedaan door RIVM gecertificeerde laboratoria.

Werknemers kunnen weer ‘naar de zaak’ en de kans op een organisatie lockdown wordt sterk verlaagd.

‘Coronavrij Certificaten’ voor organisaties en personen

Door periodiek (wekelijks) in-company te testen op corona blijven organisaties open, wordt het risico op een lockdown sterk verkleind en kan aan ISO en BRCGS-normen worden voldaan;

Steeds meer landen en bedrijven eisen van bezoekers dat ze een “Coronavrij Certificaat” hebben dat niet ouder is dan 48 uur. Medicorps voorziet hierin door een thuis of op locatie testservice met spoedoptie.

‘Detectie en selectie’ aan de poort