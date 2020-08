Bezoek ouderenzorg Saxenburgh uitsluitend na online registratie

Sinds bijna twee maanden mogen de bewoners in alle negen ouderenzorglocaties van Saxenburgh in Coevorden, Hardenberg en Ommen weer bezoek ontvangen. Dit is een versoepeling van de coronamaatregelen. Bezoek is echter uitsluitend mogelijk na aanmelding via saxenburgh.boekeenbezoek.nl. Deze registratie is noodzakelijk om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie zijn. Bovendien is met behulp van deze registratie, als dat nodig is, snel contactonderzoek te regelen door de GGD.

“Onze bewoners zijn ontzettend blij dat zij weer familie en bekenden mogen ontvangen of naar buiten kunnen voor een ommetje in de buurt. Wij zien, dat dit directe contact iedereen goed doet. In de afgelopen weken is er veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid. Maar we hebben door de corona nog steeds te maken met een bijzondere situatie met aparte regels.” Dat zegt Alien Tuinman, wijkmanager van de Saxenburgh zorgcentra ’t Vlierhuis in Ommen en De Schoutenhof in Hardenberg. Eén van die regels is, dat bezoek zich vooraf moet aanmelden via het online systeem saxenburgh.boekeenbezoek.nl.

Met de registratie kan Saxenburgh voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijk op een locatie zijn. Hoeveel bezoekers tegelijk mogen komen kan verschillen per zorgcentrum. Dit is onder andere afhankelijk van de logistieke mogelijkheden. Een bijkomend voordeel van registratie is, dat het aanmeldsysteem de GGD in staat stelt om snel en effectief contactonderzoek in te kunnen stellen ingeval van een besmetting. Alien Tuinman: “Wij hebben gemerkt dat bezoekers soms onaangekondigd bij de deur staan. Dat is jammer, want de kans dat wij hen moeten teleurstellen is groot. Het is juist zo fijn dat contact weer mogelijk is.”

Zij doet daarom een dringend verzoek aan alle bezoekers om zich eerst aan te melden via saxenburgh.boekeenbezoek.nl. “Dat helpt ons allen om corona buiten de deur te houden. In het belang van onze bewoners.”

Bron: Saxenburg Groep