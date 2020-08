LUMC speelt leidende rol in grootste Europese zoektocht naar nieuwe coronavirus-behandelingen

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan met 36 academische en industriële partners werken aan nieuwe behandelingen voor het coronavirus. Dit zogenoemde Corona Accelerated R&D in Europe (CARE)-consortium wordt ondersteund door het EU Innovative Medicines Initiative met € 77,7 miljoen euro. LUMC-wetenschappers zijn betrokken bij het complete traject van geneesmiddelenontwikkeling.

Het doel van het CARE-consortium is om oplossingen te ontwikkelen voor de huidige COVID-19-pandemie en om toekomstige coronavirus-uitbraken van deze omvang te voorkomen. De partijen bewandelen drie wegen op zoek naar nieuwe behandelingen: hergebruik van bestaande geneesmiddelen, screening van grote ‘bibliotheken’ met chemische stoffen en gericht ontwerp van geneesmiddelen die specifieke virale functies blokkeren. Na experimenten in het laboratorium, maken de meeste veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen de stap naar onderzoek in proefdiermodellen en klinische studies met mensen.

4 miljoen euro voor LUMC

Met een budget van circa 4 miljoen euro is het LUMC een van de belangrijkste academische partners van het vijfjarige CARE-project. LUMC-onderzoekers dragen bij aan het volledige traject van geneesmiddelenontwikkeling, van identificatie van virale functies die geremd zouden kunnen worden, via screening en ontwerp van geneesmiddelen, tot studies in proefdiermodellen. Prof. dr. Eric Snijder, dr. Martijn van Hemert en dr. Marjolein Kikkert van de afdeling Medische Microbiologie (Leiden University Centre of Infectious Diseases; LU-CID) coördineren deze inspanningen.

Snijder: “CARE levert hopelijk een handvol antivirale medicijnen op om huidige COVID-19-patiënten te behandelen. In bredere zin willen we geneesmiddelen ontwikkelen die een hele familie van coronavirussen remmen, zodat we dreigende toekomstige uitbraken snel de kop in kunnen drukken.”

Onderzoek naar virusremmers

De LUMC-onderzoeksgroep Moleculaire Virologie gaat ontrafelen hoe SARS-CoV-2 zich vermenigvuldigt en hoe het daarvoor de menselijke cel gebruikt. Deze informatie is cruciaal om nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor geneesmiddelen en om virusremmers te blijven verbeteren. Het onderzoek resulteert ook in een breed scala aan ’moleculair gereedschap’ en infectie-modellen. Deze kunnen worden ingezet om de ontwikkeling van antivirale geneesmiddelen te versnellen en uit te zoeken hoe deze werken.

Ook gaan de onderzoekers een grote collectie van goedgekeurde bestaande geneesmiddelen screenen op mogelijke remming van SARS-CoV-2. Ze zoeken daarbij naar medicijnen die alleen of in combinatie nuttig zijn voor de behandeling met COVID-19.

Nieuwe behandelingsopties voor patiënten

LUMC-wetenschappers zullen ook bijdragen aan fase I- en fase II-klinische studies naar kandidaat-coronavirusgeneesmiddelen. Dit onderdeel wordt gecoördineerd door dr. Jutte de Vries (Medische Microbiologie) en dr. Anna Roukens (afdeling Infectieziekten).

Andere SARS-CoV-2-projecten

Naast het CARE-project zijn is de LUMC-onderzoeksgroep Moleculaire Virologie en haar (inter)nationale onderzoekspartners betrokken bij tal van andere projecten op het gebied van SARS-CoV-2-geneesmiddelen- en vaccinontwikkeling. Deze worden gefinancierd door de EU (SCORE-project), de Nederlandse financieringsorganisatie Health Holland en diverse andere investeerders.

Bron: LUMC