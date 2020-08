Zorgprofessionals teleurgesteld in de politiek

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn teleurgesteld in de politiek als het gaat om de waardering van hun vak. Vandaag is een structurele salarisverhoging tijdens een hoofdelijke stemming weggestemd. Ondanks applaus, is er vandaag geen boter bij de vis.

13 zorgverleners overleden door coronavirus. 60.000 zorgverleners raakte besmet en velen kampen nog met ernstige klachten. Maar een structurele salarisverhoging blijft uit en nog steeds niemand de beloofde bonus ontvangen. Veel zorgprofessionals zijn #boos. En hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen, en voelen zich miskend en machteloos. En vinden dat het salaris niet in verhouding staat tot het werk dat zij doen. Een deel van hen overweegt hierdoor zelfs om (eerder) te stoppen met hun huidige baan of in een andere sector te gaan werken. Dat blijkt eerder al uit een ledenpeiling van NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

De motie en de hoofdelijke stemming die ervoor moest zorgen dat er een structureel betere waardering zou ontstaan is niet aangenomen. De eerder beloofde salarisverhoging blijft nu dus uit. Het zorgt voor frustratie onder zorgprofessionals. Aan het begin van de coronacrisis werden ze nog bestempeld als de helden van de zorg. Er werd massaal voor hen geapplaudisseerd, ook door politici, de 50% van de Kamerleden die tegen stemden brengen die waardering niet tot uiting als er politieke besluiten worden genomen. Van de ruim 3000 respondenten in juni is 91 % geraakt door de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden binnen de politiek. In juni overwoog 39 % zelfs om een baan te zoeken buiten de zorg. Wat nu de status is, is nog niet bekend maar er wordt een uittocht van zorgpersoneel verwacht.

Het gaat ze niet alleen om dat hogere salaris of die bonus. Ze willen dat de politiek hen serieus neemt, dat er naar ze wordt geluisterd en dat zij zelf mee mogen beslissen over hun vak. Zodat zij hun werk naar behoren kunnen uitvoeren. De waardering staat niet in relatie tot het werk dat zij doen. De uitbraak van corona maakte goed duidelijk hoe essentieel onze zorgprofessionals binnen de samenleving zijn. Er werden vanuit de politiek beloftes gedaan om het vak weer aantrekkelijk en gezond te maken maar die beloftes worden dus niet ingelost. Zorgprofessionals raken hierdoor gedemotiveerd en overwegen zelfs om het vak te verlaten. Terwijl iedereen zo ontzettend hard nodig is. Nu en in de toekomst.”

Bron: Tweede Kamer en NU’91