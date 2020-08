Het no-nonsense meditatieboek Iedereen kan mediteren

Meditatie kan ieders leven veranderen. Minder stress, een betere nachtrust en meer focus zijn slechts enkele effecten. Veel mensen denken dat mediteren niet voor hen is weggelegd, omdat ze hun gedachten niet kunnen negeren. In Het no-nonsense meditatieboek krijgt de lezer op begrijpelijke wijze inzicht in de werking van meditatie en de effecten op lichaam en geest. Aan de hand van eenvoudige oefeningen kan iedereen leren mediteren.

Aanmoediging

Het no-nonsense meditatieboek is een aanmoediging om de geest niet te onderschatten. Hiermee kun je een beter mens worden, wat goed is voor zowel jezelf als voor anderen. De geest kan je beste vriend zijn maar ook je ergste vijand. De training van de geest, meditatie, helpt je bij het oplossen van innerlijke oorzaken van lijden.



Topdokter en Neuroloog Steven Laureys doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar de positieve effecten van meditatie op het brein en hij plaatste het brein van meditatie-expert en vertaler van de Dalai Lama, Matthieu Ricard, onder zijn scanner. De resultaten waren ongelooflijk. Ricard slaagde erin zijn gedachtestroom volledig stil te leggen op commando. Matthieu Ricard vertoonde ook nog eens het grootste vermogen tot geluk ooit gemeten. Hoe? Meditatie.



Steven Laureys neemt je in Het no-nonsense meditatieboek mee in de wereld van het mediteren en leert je wat voor voordelen hier allemaal mee te behalen zijn. Het boek opent spannende perspectieven in het prille onderzoeksgebied van contemplatieve neurowetenschappen. Vol met herkenbare ervaringsverhalen over hoe meditatie in het dagelijks leven van belang is.

Het no-nonsense meditatieboek | Steven Laureys | 9789021577494 | € 20,99 | 25 augustus 2020

