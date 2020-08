Aantal besmetting COVID-19 licht gedaald, wel veel meer ziekenhuisopnamen

Er zijn 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week.

De meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen komen net als vorige week uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

In Zuid-Holland is een lichte daling zichtbaar in het aantal nieuwe besmettingen. In Noord-Holland en Noord-Brabant is het aantal nieuwe besmettingen per dag nagenoeg gelijk gebleven. (zie epidemiologische rapport)

Percentage positieve testen deze week 2,5%

Sinds 1 juni hebben de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en meer dan 1 miljoen mensen getest op COVID-19 in de GGD teststraten. Tussen 17 tot 23 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD’en op 140.432*, een toename van bijna 38.000 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van de mensen die zich afgelopen week hebben laten testen en van wie de testuitslag inmiddels bekend is, heeft 2,5% een positieve uitslag. In de week van 10 augustus was dit 3,5%. In de meeste regio’s is het percentage positieve testen gedaald vergeleken met vorige week. Het percentage positief was het hoogst (4-5%) in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Haaglanden.

*bron GGD-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

In bijna alle leeftijdsgroepen is een lichte afname of stabilisatie te zien in het aantal meldingen per 100.000 inwoners (zie figuur).

Figuur 1. Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep in de afgelopen 7 weken.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames voor COVID-19 steeg de afgelopen week opnieuw. In de week van 19 tot en met 25 augustus zijn 84 mensen gemeld die vanwege COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat zijn er 34 meer dan de week daarvoor.

In de afgelopen week zijn er 26 patienten vanwege COVID-19 opgenomen op de Intensive Care, ten opzichte van 28 IC intensive care -opnames in de week daarvoor meldt Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

In de afgelopen week zijn 32 overleden COVID-19 patiënten gemeld. Dat is een stijging van 16 overlijdens in vergelijking met de week daarvoor. Deze gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.



Vanaf 1 september ziekenhuis opnames cijfers van Stichting NICE.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat voor de ziekenhuisopnames vanaf volgende week de cijfers van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) gebruiken in haar rapportage. De cijfers van de Stichting NICE geven in deze fase van de epidemie het meest actuele beeld van het aantal ziekenhuisopnames. Ziekenhuizen registreren elke dag voor Stichting NICE gegevens over COVID-19 patiënten op zowel de verpleegafdelingen als op de intensive care afdelingen.

Het RIVM rapporteert sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op basis van de meldingen van de GGD’en. In de maanden maart tot en met mei gaf dit een goed beeld van het aantal ziekenhuisopnames. Tot 1 juni werden namelijk vooral ernstig zieke mensen op COVID-19 getest, en een groot deel van hen was al of werd kort daarna in het ziekenhuis opgenomen. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen op COVID-19 en worden veel meer mensen in een vroeg stadium van de ziekte getest. Als mensen in de weken na hun vastgestelde besmetting moeten worden opgenomen, wordt dit niet altijd bekend bij de GGD’en. Daarnaast worden de ziekenhuisopnames vaak met vertraging gemeld aan de GGD’en. De cijfers van Stichting NICE worden dagelijks geactualiseerd.

Reproductiegetal R 1

Het reproductiegetal R laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 100 andere mensen die besmet worden. Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 0,93 en 1,10.

Het reproductiegetal is iets gedaald ten opzichte van vorige week, toen het reproductiegetal 1,19 was.

