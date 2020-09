Thuis Op Zuid: Kwijt

Aflevering 4 – Kwijt



Een op de vijf mensen krijgt dementie, vroeger of later. En bijna al die mensen wonen nog gewoon thuis. Veel mensen willen ook niets liever. Maar kan dat allemaal wel? En wat voor impact heeft dat op familie en andere mantelzorgers? In Thuis op Zuid zoeken Adelheid Roosen en Hugo Borst naar wat mensen met dementie en hun mantelzorgers nodig hebben, om het leven voor hen iets makkelijker en aangenamer te maken.

In de laatste aflevering van Thuis op Zuid komen Adelheid en Hugo over de vloer bij Ger en Anja. Zij ontmoetten elkaar toen ze al ouder waren en hoopten de laatste dertig jaar van hun leven samen te kunnen genieten. Maar die droom ging in rook op, toen Ger de ziekte van Alzheimer bleek te hebben. Gelukkig hebben ze de camping in Brabant nog, waar ze ieder jaar ‘overzomeren’. Dit jaar lag daar een adder onder het gras: corona. Kunnen ze nog naar de camping? En kan Anja de zorg voor Ger nog wel aan? Ze loopt sowieso al tegen haar grenzen aan. Dwarsdenker Femke Spruit, van de stichting Helpende Handen, zorgt in ieder geval voor een moment van verlichting.

Over Thuis op Zuid

In de vierdelige serie Thuis op Zuid dompelen Adelheid Roosen en Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse volkswijk op Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Daar zetten zij hun zoektocht naar menselijke zorg bij dementie voort. Na alle lessen die Adelheid en Hugo uit de serie In De Leeuwenhoek hebben geleerd, onderzoeken ze dit keer hoe het mensen met dementie vergaat nu zij langer thuis wonen. Hugo en Adelheid proberen waar ze kunnen het deze mensen, alsook hun hulptroepen, ietsje makkelijker en aangenamer te maken.

Thuis op Zuid is een documentaireserie van Human, in coproductie met De Familie Film & TV, onder regie van Maaike de Gruyter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland.



Thuis op Zuid on Tour

Dit najaar gaan Human en het Humanistisch Verbond met Thuis op Zuid ‘on tour’ in zes steden door heel Nederland. Aan de hand van fragmenten uit de serie gaan mantelzorgers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek. Wat is nodig om langer thuis te wonen met dementie? Hoe kunnen mantelzorgers effectiever ondersteund worden? Wat verwachten we van elkaar en van de overheid, en wat kunnen we zelf? De tour start op 27 oktober in Groningen, en eindigt in het voorjaar van 2021 in Rotterdam.

Woensdag 23 september 2020 om 20:25 uur op NPO 2 en NPO Start

Bron: Human