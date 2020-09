Juist fragiele patiënten trainen voor operatie en herstel

Prof.dr. Nico van Meeteren nieuwe hoogleraar perioperatieve gezondheid in Erasmus MC

Per 1 september is prof.dr. Nico van Meeteren benoemd tot hoogleraar Perioperatieve gezondheid aan het Erasmus MC in Rotterdam. Van Meeteren was hoogleraar Fysiotherapie, fysiek functioneren met chronische aandoeningen aan de Universiteit van Maastricht. In Rotterdam gaat Van Meeteren zich bezig houden met onderzoek naar hoe patiënten zo gezond mogelijk een operatie doormaken, teneinde complicaties te verminderen en herstel te bevorderen. Tevens is hij directeur van het Bureau van Health~Holland in Den Haag, de Nederlandse topsector Life Sciences & Health.

Voor steeds meer patiënten biedt een operatie uitzicht op herstel, dankzij de enorme progressie van de anesthesiologie en chirurgie de afgelopen decennia. Echter, voor fragiele patiënten vormt een operatie tevens een zware belasting met risico’s op vertraagd en beperkt herstel. Van Meeteren: “Die risico’s zijn – deels – te verminderen door met juist die patiënten interdisciplinair te werken aan hun fysieke en mentale conditie, voor en na de operatie, en daarbij ook gebruik te maken van innovatieve infrastructuur en technologie. Gezamenlijk dragen patiënten, professionals en de omgeving zodoende bij aan een activerende zorgcontext en cultuur en perioperatieve gezondheid. Ik wil met verschillende collegae onderzoeken welke strategieën of combinaties daarvan het meest optimaal zijn en zodoende mijn reeds succesvolle werk in Maastricht in Rotterdam voortzetten.”

De leerstoel Perioperatieve gezondheid is gekoppeld aan de afdeling Anesthesiologie. Afdelingshoofd prof.dr. Robert-Jan Stolker is verheugd over de komst van Van Meeteren. Stolker: “Met Nico halen we een echte out-of-the-box denker en professional in huis met daarnaast heel veel goede connecties in de Nederlandse samenleving en overheid.”

Bij de Universiteit van Maastricht was Van Meeteren sinds 2013 hoogleraar Fysiotherapie en fysiek functioneren bij chronische aandoeningen. Daar was hij verbonden aan het Care and Public Health Institute. Van Meeteren: “Ik dank de Universiteit Maastricht hartelijk voor de kansen die mij geboden zijn. Met vele collegae hebben we een succesvolle periode beleefd in onderzoek naar en innovaties bij het fysiek functioneren van mensen met chronische aandoeningen ten tijde van major life events, met name gedurende hun perioperatieve traject. Zowel nationaal als internationaal hebben we daarmee naam gemaakt. Het integrale evidence based concept Better in, Better out kreeg nadere wetenschappelijke onderbouwing in samenwerking met vele ziekenhuizen en de collegae in hun adherentiegebied. Op 6 oktober tekenen de ministers van EZK en VWS een zogenaamde Health deal om de verdere opschaling van Better in, Better out in heel Nederland te faciliteren.”

Naast hoogleraar is Van Meeteren Algemeen Directeur van het Bureau van de Topsector Life Sciences & Health (LSH; brand-name Health~Holland) in Den Haag). LSH is verantwoordelijk voor coördinatie van de uitvoering van de Kennis- en innovatieagenda van de Maatschappelijke Uitdaging Gezondheid en Zorg van dit Kabinet (https://www.health-holland.com/publications/useful-documents). Tevens is Van Meeteren Bestuursvoorzitter van de Stichting Topcare (https://www.topcare.nl/), dat bijdraagt aan excellente langdurige intramurale zorg en behandeling.

Bron: Erasmus MC