Keuzehulp biedt uitkomst voor PDS-patiënten

Patiënten met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) verder helpen. De Keuzehulp PDS die vanaf morgen (1 september 2020) beschikbaar is, maakt dat mogelijk. In de Keuzehulp PDS staan kenmerken en voor- en nadelen van verschillende behandelingen tegen PDS-klachten.

Patiënten zien door de bomen het bos niet meer in hun zoektocht naar de best passende behandeling. Deze online keuzehulp helpt hen daarbij. De keuzehulp komt voort uit de samenwerking tussen de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), de PDS Belangenorganisatie (PDSB) en de Nederlandse Vereniging van Maag, Darm en Leverartsen (NVMDL).



Naar schatting heeft 10-15% van de Nederlanders PDS. ”Patiënten met PDS ervaren ongemak, pijn, schaamte, taboe en soms zelfs sociaal isolement ten gevolge van hun aandoening. Het vinden van de beste behandeling is lastig voor patiënten. De Keuzehulp PDS biedt daarin uitkomst. De keuzehulp helpt je nadenken over wat voor jou belangrijk is bij het kiezen voor een behandeling. Heb je een voorkeur voor pillen, therapie of een dieet? Vind je het belangrijk dat een behandeling wetenschappelijk bewezen is en moet deze vergoed worden of betaal je het zelf? De keuzehulp laat je hierover nadenken”, aldus Irene Spaan van de PDSB.





De beste behandeling



De Keuzehulp PDS – vanaf vandaag beschikbaar via mlds.nl/keuzehulp-pds/ en pdsb.nl/keuzehulp – helpt patiënten om in het woud van de beschikbare behandelingen de voor hem of haar best passende weg te vinden. “Wanneer je de diagnose PDS krijgt, zijn er veel verschillende behandelopties. Variërend van een streng dieet of therapie tot diverse medicatie. De wirwar aan (soms onbetrouwbare) informatie op het internet kan dan extra verwarrend zijn. Patiënten weten vaak zelf niet wat ze het beste kunnen proberen. Ook samen met de (huis)arts is kiezen vaak lastig, omdat iedere behandeling weer zijn eigen voor- en nadelen heeft”, zegt Marijke Boersma van de MLDS. De Keuzehulp PDS geeft hier een betrouwbaar overzicht en uitleg in, voor zowel patiënt als (huis)arts. De inhoud is zeer zorgvuldig samengesteld en gebaseerd op de meest recente medische richtlijnen voor PDS – aangevuld door een taskforce van MDL-specialisten, huisartsen, andere zorgverleners en patiënten.





Samenwerking



De MLDS, PDSB en de NVMDL bundelen hun krachten op weg naar een beter zorgpad voor mensen met PDS. De samenwerking omvat drie pijlers: een snellere diagnose, meer inzicht in de klachten én een effectievere behandeling. Eerder lanceerden de samenwerkende partijen al de PDS-test. Een online tool waarmee mensen met spijsverteringsklachten kunnen ontdekken of zij mogelijk PDS hebben. Ook startte vorig jaar een pilot naar drie PDS kenniscentra; ziekenhuizen met een gespecialiseerde aanpak rondom zorg voor PDS-patiënten. Vanuit die pilot werken de partijen toe naar een landelijk netwerk van PDS kenniscentra. Boersma vervolgt: “Zo zetten we samen prachtige stappen om van diagnose tot behandeling de beste zorg voor vele PDS-patiënten te garanderen”.