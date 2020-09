Slim door Gym!

Effecten van verschillende soorten fysieke activiteit op schoolprestaties en hersenactiviteit van basisschoolleerlingen. We weten allemaal dat bewegen positieve effecten heeft op schoolprestaties. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk?

Er lijken twee mechanismen te zijn die dit zouden kunnen verklaren. Beiden hebben ze te maken met veranderingen in de hersenen. Volgens het eerste mechanisme, het fysiologische mechanisme, resulteert fysieke activiteit in een verhoogde aanmaak van neurotransmitters en monoaminen, en structurele en functionele veranderingen in (verbindingen tussen) hersengebieden die betrokken zijn bij geheugen en aandacht. Deze veranderingen worden gedacht te resulteren in verbeterde cognitie en schoolprestaties.

Volgens het tweede mechanisme, cognitieve stimulatie, is het met name belangrijk dat fysieke activiteit cognitief uitdagend is. Cognitieve uitdaging verwijst naar activiteiten waarbij cognitieve inspanning, aandacht en de coördinatie van meerdere complexe motorische vaardigheden vereist zijn.

Deze mechanismen suggereren dat de effecten van fysieke activiteit op cognitie en schoolprestaties afhankelijk zijn van het type fysieke activiteit dat gebruikt wordt. Welke fysiek activiteiten hebben de voorkeur en welke mechanismen liggen daarbij aan te grondslag?

Dr. Anne de Bruijn heeft onderzoek gedaan naar de effecten van aerobe en cognitief uitdagende fysieke activiteit op schoolprestaties en hersenactiviteit van basisschoolleerlingen.

Bron: Stichting ITON