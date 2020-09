Wereldcongres voor regeneratieve geneeskunde naar Maastricht

Van 31 mei tot en met 4 juni 2021 wordt de zesde editie van het wereldcongres voor regeneratieve geneeskunde (TERMIS) gehouden in MECC Maastricht. Ook als de corona-maatregelen van kracht blijven, zal de organisatie ervoor zorgen dat de prestigieuze conferentie ook digitaal doorgang kan vinden.



Het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht zijn internationaal leidend op het gebied van de regeneratieve geneeskunde. Zo wordt binnen het Maastrichtse onderzoeksinstituut MERLN onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van biomaterialen, weefselregeneratie en het 3D-printen van weefsels. Voor de organisatie van het congres is de samenwerking gezocht met zuster-instituten in Aken, Leuven en Luik waar ook voorstaande instituten in de regeneratieve geneeskunde zijn gevestigd.



Prof. dr. Lorenzo Moroni, verbonden aan MERLN, is voorzitter van het aanstaande wereldcongres en is er trots op dat Maastricht voor even de hoofdstad van de regeneratieve geneeskunde zal zijn: “De wereldconferentie wordt maar eens in de drie jaar gehouden en bezocht door tweeduizend mensen van over de hele wereld. Momenteel leven we natuurlijk in bijzondere tijden en zullen we waarschijnlijk een deel digitaal moeten doen, maar dat maakt de eer van het organiseren van zo’n gerenommeerd congres niet minder groot.” Steden als Boston, Kyoto en Wenen gingen Maastricht voor.



Het thema van TERMIS 2021 is: “Biologically inspired technology driven regenerative medicine” Meer informatie over het wereldcongres is te vinden op www.termis.org/wc2021. Abstracts kunnen nog worden ingediend tot 1 september.

Bron: MUMC+