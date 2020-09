Medisch specialisten zijn zeer gemotiveerd voor patiëntenzorg en kennisoverdracht. Ze zijn minder gemotiveerd door taken en processen die afleiden van patiëntenzorg en van invloed kunnen zijn op kwaliteit van zorg, zoals technische problemen, administratieve last en organisatie van het zorgsysteem. Vaak zijn deze factoren aanvankelijk alleen irritant maar ze krijgen een negatieve invloed op motivatie als ze regelmatig de autonomie, competentie of verbondenheid frustreren. Dit blijkt uit onderzoek van Van der Burgt.



Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving is de gezondheidszorg constant in beweging. Dit veroorzaakt druk bij medisch specialisten om kennis en vaardigheden, -professionele ontwikkeling-, op peil te houden. Een goede motivatie is hiervoor van belang, echter deze komt in het gedrang door alle huidige ontwikkelingen.



Van der Burgt onderzocht motivatie volgens de Self-determination theorie (SDT). Volgens deze theorie zijn de drie psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid, belangrijk voor motivatie. Ze deed haar onderzoek onder specialisten in Noord-Holland en Boston, USA. Meer dan de helft van deze specialisten heeft een motivatieprofiel dat volgens SDT kan leiden tot verminderde veerkracht, welzijn en professionele ontwikkeling. Dat heeft zijn invloed op de prestaties in de patiëntenzorg.

Woensdag 2 september

Promotie, 13.45 u, Aula (VU)

Stéphanie van der Burgt: Motivatie medisch specialisten onderzocht

Bron: VU