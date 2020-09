Van de Vrie heeft verschillende modellen onderzocht die de uitkomst voorspellen van het operatief verwijderen van tumorweefsel voor vrouwen met vergevorderde eierstokkanker. Het doel is de patiënten die hiervoor in aanmerking komen, beter te selecteren. Deze groep patiënten heeft een aantal behandelingsopties. De eerste is opereren (primaire cytoreductieve chirurgie), gevolgd door chemotherapie. De andere is behandeling met chemotherapie en dan intervalchirurgie.



De promovendus heeft verschillende voorspellingsmodellen onderzocht, gebaseerd op CT-scans, laparoscopie, klinische parameters en biomarkers verkregen uit het bloed. Ze heeft alle verschillende modellen gecombineerd in een beslisboom voor de selectie van de behandeling.



Ze heeft twee reviews van de literatuur uitgevoerd om het onderwerp te onderzoeken en de resterende kennishiaten te definiëren. Daaruit heeft ze een nieuw model ontwikkeld en gevalideerd op basis van CT-scanparameters. In een gerandomiseerde klinische studie vond ze dat het opnemen van een diagnostische laparoscopie voor aanvang van de behandeling van vergevorderde eierstokkankerpatiënten nutteloze laparotomieën (grote buikoperatie) voorkomt, zonder de kosten van de gezondheidszorg te verhogen.

Woensdag 2 september

Promotie (UvA), 14.00 u, Aula Life te volgen

Roelien van de Vrie: Operatie bij vergevorderde eierstokkanker