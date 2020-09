St. Anna Zorggroep breidt zorg in Eindhoven uit

Het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport, beide onderdeel van de St. Anna Zorggroep, bieden patiënten meer zorg op locatie Eindhoven. Patiënten kunnen hier vanaf september vaker en voor meer specialismen terecht. Patiënten zijn hierdoor sneller aan de beurt en kunnen voor meer specialismen kiezen tussen Geldrop of Eindhoven als behandellocatie. Het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport zijn in Eindhoven gehuisvest in de Genneper Parken. Kijk voor het actuele aanbod en contactinformatie op www.st-anna.nl/eindhoven.

Nieuw aanbod

Net zoals in Geldrop biedt Borstzorg Anna vanaf 1 september op deze locatie patiënten korte wachttijden en snel duidelijkheid. Heeft een patiënt een verdacht knobbeltje in de borst, dan volgt na onderzoek snel een diagnose. Veelal binnen 1 werkdag. Naast de zorg voor borstkanker kunnen patiënten hier ook terecht voor andere klachten aan de borsten zoals pijnklachten aan de borsten (mastopathie), erfelijkheid, e.d.

Ook de gynaecologen van het St. Anna Ziekenhuis starten een spreekuur in Eindhoven. Vanaf 11 september kunnen patiënten hier elke vrijdag terecht met al hun zorgvragen op het terrein van gynaecologie. Voor (zeer) specialistisch onderzoek of voor ingrepen gaan patiënten naar Geldrop.

Nieuw in Eindhoven is ook het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. Vanaf half september biedt dit centrum begeleiding aan patiënten die iets willen veranderen aan hun leefstijl. Vaak zijn dit mensen met een chronische ziekte (diabetes, hart- en vaatziekten, etc.). Zij willen beter kunnen omgaan met hun ziekte, hier minder last van hebben in hun dagelijks leven en erger voorkomen. Het centrum biedt hen een uitgebreid programma dat zich onder meer richt op gezonde voeding, verantwoord bewegen, voldoende slaap en een fit brein. Het centrum begeleidt patiënten die onder behandeling zijn van specialisten binnen het St. Anna Ziekenhuis, zoals de cardioloog of internist. Daarnaast kunnen ook huisartsen of specialisten uit andere ziekenhuizen patiënten naar dit centrum verwijzen.

Uitbreiding spreekuren

Naast het nieuwe aanbod, is er ook sprake van uitbreiding. De polikliniek orthopedie breidt het aantal spreekuren in Eindhoven uit. De polikliniek chirurgie biedt meer mogelijkheden voor de behandeling van anale klachten (aambeien, fistels, e.d.) aan. Verder zijn de faciliteiten voor het verrichten van (sport) medische inspanningsonderzoeken fors toegenomen en kunnen er wekelijks meer keuringen, testen en sportmedische consulten plaatsvinden.

Toegankelijk voor bredere groep patiënten

Erik-Jan Borgmeijer, voorzitter raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep ziet de uitbreiding van het aanbod op locatie Eindhoven als een logische stap. “Het past in onze ambitie om als zorggroep de inwoners van deze regio een breed aanbod aan basiszorg, diagnostiek en preventie aan te bieden. Korte wachttijden, persoonlijk contact en vaste contactpersonen. Dat is waar wij goed in zijn. Door steeds meer zorg ook op onze locatie Eindhoven aan te bieden, kunnen ook mensen in uit de omgeving Eindhoven, Valkenswaard en de Kempen hiervan gebruikmaken.”

De locatie

Het St. Anna ziekenhuis en TopSupport zijn al ruim 10 jaar gevestigd op de Genneper Parken in Eindhoven. De locatie is kleinschalig, makkelijk bereikbaar met het OV of de auto en biedt voldoende gratis parkeergelegenheid.

Bron: St Anna Zorggroep