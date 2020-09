Tulpenfonds maakt ‘arbeidsongeschiktheids-vangnet’ bereikbaar voor zorgmedewerkers

‘Covid-19 crisis legt kwetsbaarheid zelfstandige pijnlijk bloot’

De Covid-19 crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de zorgmedewerkers nog steeds is. Zo is onder zorgmedewerkers slechts 18 procent van de ZZP’ers verzekerd tegen uitval door ziekte, omdat een verzekering te duur is of door een overdaad aan optimisme: ‘ziek zijn en inkomen missen, dat gaat mij niet gebeuren.’ Van de 900.000 zelfstandigen in Nederland van wie het ZZP-inkomen het hoofdinkomen is, zijn er ruim 700.000 niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Te duur

De meesten van hen (70%) vinden zo’n verzekering te duur. Om iedere zelfstandige in staat te stellen een goed vangnet voor zichzelf te creëren, lanceerde het Tulpenfonds eerder de betaalbare AOV. Vandaag is het vangnet compleet, met de Gezondheidscoach én met het Zelfstandigenfonds, een collectief van zelfstandigen, die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Een laagdrempelig fonds voor iedere zorgmedewerkers die zich gezond voelt.



Toch maandelijkse uitkering

ZZP’ers, die niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen of willen kiezen, kunnen nu bij uitval door ziekte gedurende twee jaar toch een maandelijkse uitkering krijgen van €1.000, €1.500 of €2.000 netto per maand. Het vandaag gelanceerde Tulpenfonds Zelfstandigenfonds bundelt de krachten van zelfstandig ondernemers, die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Ook lanceert het Tulpenfonds vandaag de Gezondheidscoach, een onafhankelijk specialist die zelfstandigen voor een tientje per maand helpt om gezond te blijven en tweemaal per jaar een gezondheidscheck doet.



Vangnet voor iedereen

De twee nieuwe diensten maken het zelfstandigenvangnet van het Tulpenfonds compleet, nadat de organisatie vorig jaar al een arbeidsongeschiktheidsverzekering lanceerde met een lage premie (vanaf 50 euro per maand) en actieve ondersteuning bij herstel. Maudie Derks, CEO van Acture Groep en oprichter van het Tulpenfonds in 2019: ‘Een half jaar na de lancering constateerden we dat deze verzekering niet voor iedere zelfstandige de oplossing is. Veel zelfstandigen worden afgewezen op basis van leeftijd, beroep of vroegere aandoeningen. En dat vinden wij onwenselijk. Daarom introduceren wij nu een uitbreiding op deze verzekering met een Zelfstandigenfonds en een Gezondheidscoach.’





‘Het nieuwe Tulpenfonds biedt een vangnet voor elke zelfstandige. Voor wie vertrouwt op de eigen gezondheid (gezondheidscoach), voor wie vertrouwt op solidariteit van medezelfstandigen (het Zelfstandigenfonds) én voor wie een betaalbare verzekering wil. Wat dat betreft is de ambitie van het Tulpenfonds onveranderd vanaf de eerdere introductie van de verzekering. Minder dan 100.000 zelfstandigen zonder vangnet’, aldus Derks.



Schenkkring op basis van solidariteit



Ook bij de nieuwe diensten staat betaalbaarheid voorop: het Zelfstandigenfonds, feitelijk een ‘schenkkring’ op basis van solidariteit, kost per deelnemer gemiddeld €30. De actieve ondersteuning van een Gezondheidscoach, inclusief begeleiding bij ziekte kost per maand €10.



Derks: ‘Voor het Zelfstandigenfonds is iedereen welkom die bij aanvang zélf verklaart gezond te zijn. We willen zo voor iedere zelfstandige de keuzemogelijkheid creëren om het vangnet te kiezen wat het best bij hem of haar past. Want dat is wel nodig, leert de huidige tijd.’ In het vangnet is volgens Derks ook preventie een belangrijke factor. ‘Want een zelfstandige heeft immers geen HR-afdeling om op terug te vallen. Daarom de toevoeging van de Gezondheidscoach, waar je met een abonnement 24/7 voor je vragen en ondersteuning terecht kunt.’



Een uitkomst voor de zorgmedewerkers



Volgens Derks ‘sluit het vangnet dat het Tulpenfonds met de drie diensten naadloos aan op de behoeften van de ZZP’er die zelf verantwoordelijk wil zijn en die zijn of haar eigen broek wil ophouden. Met de AOV, de Gezondheidscoach en het Zelfstandigenfonds heeft het Tulpenfonds nu een oplossing voor iedere zelfstandige.’



Bijlagen:

Bron: Tulpenfonds